Voraz incendio en fábrica de cobijas en Ambato: no hay personas heridas

La alerta ingresó al ECU 911 a las 20:48 a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1. De inmediato se coordinó la movilización de unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud Pública hacia el sector de Santa Rosa, en el cantón Ambato.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio afecta una fábrica de cobijas, donde se almacenan materiales y productos inflamables, lo que complicó las labores iniciales para contener el fuego.

Despliegue de emergencia en el sector Santa Rosa

Al llegar al sitio, las unidades del Cuerpo de Bomberos iniciaron las tareas de combate y extinción del incendio para evitar que las llamas se propaguen hacia otras áreas de la infraestructura o inmuebles cercanos.

Hasta el cierre de este reporte, las instituciones de respuesta informaron que no se registran personas heridas y que los daños reportados son únicamente materiales. Las autoridades mantienen la evaluación de las afectaciones ocasionadas por la emergencia.

ECU 911 monitorea la emergencia

El ECU 911 informó que mantiene un monitoreo permanente del incidente mediante su sistema de videovigilancia para apoyar la coordinación entre las entidades que participan en la atención del incendio.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar circular por el sector de Santa Rosa mientras continúan las labores de los equipos de emergencia, con el fin de facilitar el acceso de los vehículos de rescate.