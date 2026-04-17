Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anuncia visita a Ecuador antes del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un anuncio sorpresa. En un video difundido en redes sociales dijo: "Nos vemos en Ecuador la próxima semana y luego... el Mundial". El video fue compartido por el jurista ecuatoriano Leonardo Stagg, miembro de la Comisión Disciplinaria de la FIFA para el Mundial 2026.

El mensaje de Infantino sobre la visita confirmó que esta será a semana de la máxima cita mundialista. Stagg, reconocido jurista ecuatoriano, forma parte de la FIFA para el torneo de 2026, lo que otorga mayor relevancia institucional al video compartido. Aún no se ha confirmado la agenda.

Stagg publicó el video. El contenido refuerza el anuncio por la presencia del dirigente junto al representante ecuatoriano en la estructura de la FIFA durante la Cumbre Mundial de Economía.

Hasta el momento no se han detallado la agenda ni los motivos específicos de la visita, que se produce en la antesala del Mundial 2026, coorganizado por Canadá, México y Estados Unidos. La posible presencia de Infantino genera atención en el ámbito dirigencial ecuatoriano.

Infantino también ha destacado en recientes declaraciones que Ecuador forma parte de las selecciones clasificadas al torneo. Infantino también confirmó que la final del Mundial 2026 incluirá por primera vez un espectáculo de medio tiempo. El show estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, en colaboración con Global Citizen.

"Vamos a tener, por primera vez en la historia, en la final, un show de medio tiempo, curado por Chris Martin y Coldplay. Aún no puedo decirles qué artistas actuarán, pero no es uno, son más de uno. Y será el más grande del mundo. Será fantástico", dijo el presidente de la FIFA.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia al disputarse en tres países. La inauguración está prevista para el 11 de junio de 2026 y la final para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.