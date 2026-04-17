Gianni Infantino confirma show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Las sorpresas para el Mundial 2026 no parán. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que la final de la Copa del Mundo contará con un show de medio tiempo, al estilo del Super Bowl. El anunció lo realizó durante la Cumbre Mundial de Economía.

Además, anunció que el espectáculo estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay. "Aún no puedo decirles qué artistas actuarán, pero no es uno, son más de uno. Y será el más grande del mundo. Será fantástico", aseguró Infantino.

Además, de ser el Mundial más grande de la historia porque se realizará en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. Esta será la primera vez que una final de la Copa del Mundo cuente con un evento de medio tiempo, fusionando el fútbol con el entretenimiento.

El anuncio se realiza a menos de dos meses del inicio del torneo más grande del planeta. La inauguración está prevista para el 11 de junio. Y la final está programada para el 19 de julio y se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.