Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, será huésped de Quito

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará de visita a Quito para participar en el Congreso Ordinario 82 de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), previsto para este jueves 23 de abril en un hotel del norte de Quito. Habrá un operativo de seguridad en el sitio del Congreso.

Está previsto que el Congreso que contará con la participación de varios dirigentes del Continente se desarrollará desde las 11:00. Además, el evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Conmebol. En un video en las redes de la Conmebol se da detalles del evento.

El Congreso de la Conmebol se realiza al menos una vez al año y constituye un espacio clave para la toma de decisiones sobre el desarrollo y la organización del fútbol en la región.

La participación de Infantino se da en un contexto marcado por la cercanía del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras su paso por Quito, el dirigente viajará a Vancouver para asistir al Congreso 76 de la FIFA, como parte de una agenda internacional que se intensifica en la antesala de la Copa del Mundo.