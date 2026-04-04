¿Quién es el golero ecuatoriano Omar Carabalí que juega en Chile y es buscado para la Tricolor?

Omar Carabalí, golero ecuatoriano que juega en el O'Higgins de Chile, habló de su posible llamado a la Selección de Ecuador. Durante una entrevista, el golero confirmó que el estratega argentino de la Tri, Sebastián Beccacece, lo contactó hace aproximadamente tres semanas.

Según el guardameta, la comunicación con el técnico fue el primer acercamiento formal para el regreso del futbolista nacido en Guayaquil a la Tricolor y con posibilidades de estar en el Mundial del 2026.

En las declaraciones del golero dijo que existen "temas de índole dirigencial y gerencial que la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe solucionar antes de concretar su llamado". Este proceso aún no ha sido detallado por la FEF.,

El guardameta también señaló que, aunque la posibilidad de ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es un sueño posible, dijo que su mente está puesta en el debut de la Copa Sudamericana el martes con su club.

¿Cuál es su situación? Carabalí, en el 2019, tomó la decisión de renunciar a la nacionalidad ecuatoriana para adoptar la ciudadanía chilena. Esto por el nacimiento de su hija en Chile. Esta situación jurídica obliga a realizar un proceso de recuperación de nacionalidad.

A pesar de haber sido convocado anteriormente por la selección absoluta de Chile bajo el mando de Reinaldo Rueda, Omar Carabalí nunca llegó a debutar en un partido oficial con 'La Roja'.

Este detalle es trascendental, ya que, según la normativa de la FIFA, el guardameta aún conserva la elegibilidad para representar a otra selección nacional.

¿Quién es Omar Carabalí?

Omar Carabalí es hijo de Wilson Carabalí, un exfutbolista que jugó en Barcelona y Emelec. Además, es sobrino de Héctor Carabalí, otro referente histórico del cuadro torero. Tiene 28 años y se ha consolidado en el CD O'Higgins de la Liga de Chile.

En su trayectoria incluye el paso por clubes como Colo-Colo, Unión La Calera y San Luis, lo que le ha brindado la experiencia necesaria para enfrentar retos de calibre internacional bajo presión