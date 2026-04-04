Enner Valencia: 'somos capaces de lograr grandes cosas. El otro día soñé jugando semifinales'

. Desde el estadio Monumental Banco Pichincha, la selecciÃ³n de Ecuador recibe a su similar, la selección de Argentina, en un partido por las eliminatorias al mundial Catar 2022.

Enner Valencia, el goleador histórico de la Selección de Ecuador, está a un tanto de llegar a los 50 goles con la camiseta de la Tri. Está muy cerca de entrar en un grupo especial de jugadores que ha marcado en Mundiales. En Estados Unidos, México y Canadá 2026, 'Superman' quieren lucirse.

Después de su participación con la Selección en los amistosos ante Marruecos y Países Bajos habló del sueño que tiene con Ecuador. En una entrevista con Paúl Guerra, el goleador de la Tri, habló: “Estoy emocionado con este Mundial que se viene porque tenemos una selección muy fuerte. Y nosotros, como grupo, estamos muy sólidos”, dijo.

El sueño de Valencia con Ecuador es grande. Al ser el último Mundial quiere hacer historia y llegar lo más lejos posible. “Yo siento que somos capaces de lograr grandes cosas. El otro día soñé jugando semifinales. Es un sueño y vamos a hacerlo realidad”, manifestó.

Enner será uno de los capitanes de la Tri y uno de los más experimentados en la plantilla de Sebastián Beccacece. En un grupo con muchos jóvenes, 'The Goat' será el abanderado de la experiencia en un Mundial.