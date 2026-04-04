Enner Valencia: 'somos capaces de lograr grandes cosas. El otro día soñé jugando semifinales'
El goleador histórico de Ecuador, Enner Valencia, tiene la ilusión de llegar lejos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
. Desde el estadio Monumental Banco Pichincha, la selecciÃ³n de Ecuador recibe a su similar, la selección de Argentina, en un partido por las eliminatorias al mundial Catar 2022.
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Actualizada:
04 abr 2026 - 16:04
Enner Valencia, el goleador histórico de la Selección de Ecuador, está a un tanto de llegar a los 50 goles con la camiseta de la Tri. Está muy cerca de entrar en un grupo especial de jugadores que ha marcado en Mundiales. En Estados Unidos, México y Canadá 2026, 'Superman' quieren lucirse.
Después de su participación con la Selección en los amistosos ante Marruecos y Países Bajos habló del sueño que tiene con Ecuador. En una entrevista con Paúl Guerra, el goleador de la Tri, habló: “Estoy emocionado con este Mundial que se viene porque tenemos una selección muy fuerte. Y nosotros, como grupo, estamos muy sólidos”, dijo.
El sueño de Valencia con Ecuador es grande. Al ser el último Mundial quiere hacer historia y llegar lo más lejos posible. “Yo siento que somos capaces de lograr grandes cosas. El otro día soñé jugando semifinales. Es un sueño y vamos a hacerlo realidad”, manifestó.
Enner será uno de los capitanes de la Tri y uno de los más experimentados en la plantilla de Sebastián Beccacece. En un grupo con muchos jóvenes, 'The Goat' será el abanderado de la experiencia en un Mundial.
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