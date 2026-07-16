¡Camino a la final!: así fueron los 19 goles de la Selección Argentina en el Mundial 2026

15 de julio de 2026. Lautaro Martínez, de Argentina, marca el segundo gol de su equipo.

La Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni ha completado un trayecto repleto de épica, sufrimiento y resiliencia para instalarse una vez más en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con un registro de 19 goles a favor a lo largo de sus siete compromisos, la Albiceleste demostró una impresionante versatilidad táctica y una demoledora pegada en los momentos de mayor apremio.

La estadística más contundente de su producción ofensiva revela que 11 de esas anotaciones se gestaron a partir del minuto 75, consolidando la chapa de un equipo que se agiganta cuando las papas queman y el reloj apremia.

La fase de grupos fue el escenario ideal para el lucimiento de Lionel Messi, quien asumió el protagonismo absoluto del ataque argentino con actuaciones memorables frente a Argelia, Austria y Jordania.

La verdadera prueba de carácter para la vigente campeona comenzó en las rondas de eliminación directa, donde el drama y el tiempo extra se volvieron moneda corriente.

En los dieciseisavos de final, un combativo Cabo Verde llevó el duelo hasta la prórroga, instancia en la que un tanto de Lisandro Martínez y un desvío en contra sellaron el agónico 3-2.

Para los cuartos de final frente a Suiza, el libreto mantuvo su alta dosis de suspenso al estirarse nuevamente hasta el tiempo extra tras un cerrado empate en los noventa minutos reglamentarios.

Rival Resultado Minuto Autor del Gol Descripción / Método Argelia 3-0 17' Lionel Messi Tiro libre directo con rosca zurda. Argelia 3-0 60' Lionel Messi Definición de área chica tras rebote del arquero. Argelia 3-0 76' Lionel Messi Disparo raso cruzado tras eludir a su marcador. Austria 2-0 38' Lionel Messi Remate por bajo tras superar la marca defensiva. Austria 2-0 90+5' Lionel Messi Definición precisa en el área en el último suspiro. Jordania 3-1 22' Lionel Messi Definición para abrir el marcador en fase de grupos. Jordania 3-1 54' Lautaro Martínez Empuje de balón tras un desborde por la banda. Jordania 3-1 81' Giovani Lo Celso Tiro libre directo de gran factura. Cabo Verde 3-2 (t.e.) 29' Lionel Messi Control de zurda y toque rápido ante el achique. Cabo Verde 3-2 (t.e.) 92' Lisandro Martínez Empuje de balón suelto en el área (tiempo extra). Cabo Verde 3-2 (t.e.) 111' Diney (Autogol) Desvío defensivo en propia puerta tras córner de Messi. Egipto 3-2 37' Cristian Romero Cabezazo potente tras la salida de un tiro de esquina. Egipto 3-2 74' Lionel Messi Definición individual dentro del área rival. Egipto 3-2 86' Enzo Fernández Remate de media distancia (Gol 3,000 de los Mundiales). Suiza 3-1 (t.e.) 45' Alexis Mac Allister Gol en tiempo regular para mantener la paridad. Suiza 3-1 (t.e.) 102' Julián Álvarez Derechazo combado al ángulo superior en el alargue. Suiza 3-1 (t.e.) 115' Lautaro Martínez Definición en contragolpe fulminante (tiempo extra). Inglaterra 2-1 85' Enzo Fernández Remate de primera intención dentro del área. Inglaterra 2-1 90+2' Lautaro Martínez Cabezazo letal tras centro preciso de Lionel Messi.

Fue allí donde emergieron las figuras de la renovación ofensiva argentina: Julián Álvarez frotó la lámpara con una genialidad al ángulo que destrabó el partido, y Lautaro Martínez sentenció el 3-1 definitivo que depositó a la Scaloneta en las semifinales. Este aporte de la segunda línea de ataque alivió la presión sobre los hombros de Messi y demostró la enorme profundidad de plantilla con la que cuenta el cuerpo técnico para resolver partidos de alta complejidad.

La semifinal ante Inglaterra terminó por consagrar la mística de este plantel con otra remontada para el recuerdo en los últimos suspiros del juego.

El conjunto inglés se adelantó temprano y parecía amargar la fiesta albiceleste, pero la reacción campeona llegó al minuto 85 por intermedio de Enzo Fernández, quien devolvió la paridad al marcador.

Cuando los penales asomaban en el horizonte, Lautaro Martínez conectó un frentazo implacable tras un centro quirúrgico de Messi al minuto 92, decretando el 2-1 que desató la euforia total y clasificó a la Argentina a la gran final del próximo domingo contra España.