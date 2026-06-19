Graham Potter el entrenador inglés revive a Suecia y la acerca a los dieciseisavos del Mundial 2026

El inglés Graham Potter asumió el mando de Suecia en octubre, en un momento en que tanto el entrenador como la selección nórdica necesitaban un reinicio. Ahora están a un partido de la segunda ronda del Mundial de Norteamérica 2026.

Los suecos aplastaron 5-1 a Túnez el domingo en México en su debut en el torneo, para tomar el control del Grupo F, después de que Países Bajos y Japón empataran 2-2.

Sellarán la clasificación para dieciseisavos de final si vencen a los neerlandeses en Houston el sábado. Y si ganan y Japón no vence a Túnez, los suecos se asegurarán el primer lugar del grupo.

Es una transformación notable para un equipo que acabó último de su grupo de clasificación europea por detrás de Suiza, Kosovo y Eslovenia. Suecia marcó solo cuatro goles y no fue capaz de lograr una sola victoria en sus seis partidos.

Potter, que sustituyó al danés Jon Dahl Tomasson con un contrato de corta duración a falta de dos encuentros, no pudo frenar la caída.

Pero el salvavidas de Suecia llegó gracias a su posición en el ranking de la UEFA Nations League, que le aseguró una plaza en la repesca europea.

Los responsables del fútbol de Suecia demostraron su confianza en Potter al otorgarle en marzo un contrato que se prolongará hasta 2030.

Y él les devolvió la gentileza con creces, eliminando a Ucrania y Polonia para llegar al Mundial 2026.