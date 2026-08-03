Efectos de la escopolamina: Síntomas en el cuerpo y cómo actúa esta droga en robos

La escopolamina es una droga de rápida acción utilizada para cometer delitos.

Dos casos recientes volvieron a poner la escopolamina en el centro de la preocupación por robos y otros crímenes en Ecuador.

Una mujer adulta mayor habría sido escopolaminada después de salir de un supermercado en un centro comercial de Quito.

Según el testimonio difundido por su familia, una mujer se le acercó para venderle cotonetes y, después de ese contacto, la víctima comenzó a presentar alteraciones en sus sentidos.

El centro comercial señaló que activó sus protocolos y entregó información a las autoridades.

Días antes, el hijo del exasambleísta Henry Llanes, Pablo David Llanes, fue localizado en Baños después de haber sido reportado como desaparecido en Quito.

Su padre sostiene que fue víctima de escopolamina y asegura que le robaron dinero, celulares, una computadora y hasta sus zapatos.

La Policía, sin embargo, manejó otra hipótesis sobre las circunstancias de su desaparición.

Estos casos se suman a otros reportados durante los últimos meses en Quito y otras ciudades del país.

En lo que va de 2026 en Ecuador se han registrado 755 casos de personas víctimas de robo bajo efectos de la escopolamina.

¿Qué es la escopolamina?

La escopolamina, también conocida como burundanga, es una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso.

La sustancia tiene efectos anticolinérgicos, es decir, bloquea la acción de determinados neurotransmisores.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, puede alterar funciones del organismo y, en una intoxicación, provocar desde somnolencia y confusión hasta delirios, pérdida de memoria y alteraciones importantes de la conciencia.

De acuerdo con reportes del Ministerio de Gobierno, la escopolamina es una droga de rápido efecto que puede ser utilizada por los delincuentes para neutralizar a las víctimas.

La mezcla alucinógena no tiene sabor, ni color, ni olor por lo que puede ser colocada en una sustancia sólida como chicles, chocolates, dulces, dentro de papel, billetes o periódicos, que al ser sacudidos en frente del afectado, esparcen el polvo en su dirección.

Es imposible de detectar, por lo que puede ser diluida en un líquido como agua, jugo o licor, apuntó el Ministerio de Gobierno.

De acuerdo con el psiquiatra Miguel Camino, la intoxicación con burundanga es cada vez más fuerte porque la sustancia es mezclada con benzodiacepinas.

Síntomas de que una persona pudo ser escopolaminada

Los efectos pueden variar dependiendo de la cantidad de sustancia, la vía de exposición y las características de cada persona.

De acuerdo con la Clínica Alemana, entre los signos que pueden aparecer están:

Pupilas dilatadas y visión borrosa

Boca y piel secas

y piel secas Taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca

o aumento de la frecuencia cardíaca Mareo y somnolencia

y somnolencia Desorientación y confusión

y confusión Dificultad para pensar o responder normalmente

o normalmente Alteraciones de la memoria

Comportamiento extraño o delirios

o En intoxicaciones graves, pérdida de conciencia, aumento de la temperatura corporal y otras complicaciones

Una de las señales más importantes es que la persona puede no darse cuenta de que está siendo afectada.

Puede continuar caminando, hablando o realizando determinadas acciones, pero encontrarse confundida y con una capacidad reducida para tomar decisiones.

En algunos casos puede después no recordar lo ocurrido.

Por eso, si alguien comienza repentinamente a sentirse muy mareado, confundido, somnoliento o desorientado después de un contacto extraño, una bebida o cualquier situación que genere sospecha, debe alertar a una persona de confianza o a las autoridades.