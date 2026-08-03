Operativos de control arrancaron en Quito la tarde de este lunes 3 de agosto del 2026

Los operativos de control se iniciaron la tarde de este lunes 3 de agosto.

Los operativos de control que son parte del Plan de Seguridad para Quito anunciado por el presidente Daniel Noboa se iniciaron la tarde de este lunes 3 de agosto del 2026 en el norte de la capital.

El operativo, que estuvo supervisado por el ministro del Interior, John Reimberg, se inició en el sector del parque La Carolina. Allí, decenas de policías realizaron controles a peatones, motorizados y vehículos.

Según Reimberg, desde este lunes más de 2 000 policías se encuentran patrullando distintos puntos de la ciudad. Además, el funcionario precisó que los operativos de control se realizarán durante las 24 horas del día.

Durante el operativo se retuvo a dos personas que, de acuerdo con el Ministro, eran prestamistas informales y operaban bajo la modalidad "gota a gota" que "suele terminar en hechos violentos".

Controles indefinidos en la capital

El Ministro precisó que los controles serán indefinidos y se desarrollarán en los nueve distritos de la capital y, principalmente, en aquellos que han sido identificados como puntos conflictivos en la ciudad.

Desde el Gobierno se informó que los 2 000 uniformados que participaron en los operativos se suman a los 6 656 policías que ya prestan servicio en Quito. Además, trabajan en coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades de Migración en los nueve distritos del Distrito Metropolitano.