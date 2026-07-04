Haaland y Vinícius reaccionaron a un viral inspirado en '¿Y dónde están las rubias?'

Haaland y Vinícius se sumaron al fenómeno viral inspirado en una popular comedia.

Los futbolistas Erling Haaland y Vinícius Jr. reaccionaron en redes sociales a un video viral que utilizó inteligencia artificial para reemplazar los rostros de los protagonistas de la película ¿Y dónde están las rubias? por los de ambos jugadores.

El clip recrea una de las escenas más icónicas de la comedia estrenada en 2004 y rápidamente acumuló millones de reproducciones en distintas plataformas.

Tanto el delantero noruego como el atacante brasileño respondieron con mensajes y emojis, alimentando aún más la difusión del video entre los aficionados.

Dos de las grandes figuras del fútbol mundial

Erling Haaland es uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo y figura del Manchester City, mientras que Vinícius Jr. se consolidó como una de las principales estrellas del Real Madrid y de la selección brasileña.

Ambos forman parte de la élite del fútbol mundial y han protagonizado varias de las últimas ediciones de la Liga de Campeones.

Su presencia constante en redes sociales y su popularidad internacional hacen que frecuentemente sean protagonistas de memes, tendencias y contenidos creados por los aficionados.

Se enfrentarán por un lugar en los cuartos de final

Más allá del momento viral, Haaland y Vinícius volverán a ser noticia dentro de la cancha este fin de semana, cuando Noruega y Brasil se enfrenten en los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro marcará uno de los duelos más esperados de la fase eliminatoria, con dos de las principales figuras del torneo buscando liderar a sus selecciones hacia los cuartos de final.