'Mientras haya chance, hay que creer': El mensaje de Beccacece tras el empate

La Selección de Ecuador dejó escapar una oportunidad de oro tras empatar 0-0 con Curazao

La Selección de Ecuador dejó escapar una oportunidad importante tras empatar 0-0 con Curazao en la segunda fecha del Mundial 2026. Sebastián Beccacece, director técnico de Ecuador, sostuvo en rueda de prensa postpartido que 'aún hay una oportunidad' en el partido que está pendientte ante Alemania.

Pese al resultado, el técnico Sebastián Beccacece aseguró que la Tricolor mantiene intacta la ilusión de avanzar y que el equipo luchará hasta el final por cumplir su objetivo.

Beccacece mantiene 'la fe intacta'

Tras el empate, el entrenador argentino reconoció la desilusión que dejó el resultado, pero insistió en que todavía quedan posibilidades matemáticas para clasificar.

"Mientras haya chance, siempre hay que seguir creyendo", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde destacó la entrega de sus jugadores durante los 90 minutos.

El fantasma de la falta de definición en La Tri

Beccacece aseguró que Ecuador intentó encontrar el camino al gol de diferentes maneras, pero la definición volvió a ser un problema.

El seleccionador recordó que La Tri generó numerosas ocasiones de peligro y remates al arco, aunque no logró transformar ese dominio en una victoria que le permitiera acercarse a la siguiente ronda.

A jugarse la vida en la última fecha del Mundial

El técnico también asumió la responsabilidad por el resultado y defendió el esfuerzo de sus dirigidos.

Señaló que no puede reprochar nada a sus futbolistas mientras los vea competir, generar oportunidades y entregarse dentro del campo.

Con un partido por disputar, Ecuador buscará una victoria que mantenga vivo el sueño mundialista y le permita pelear por un lugar en la siguiente fase.

"Comprendo el enojo hacia mí"

"Sé que es un momento duro para el pueblo ecuatoriano y que lo que diga no tiene importancia, yo les agradezco el esfuerzo".

"Es normal que los aficionados sientan este sufrimiento y es lo que más me duele.... Comprendo su incomodidad y el enojo hacia mi persona, pero vamos a darlo todo".

"A lo mejor no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano pero lo seguiré intentando".