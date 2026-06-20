'Deja de vender humo y renuncia'; el mensaje de Jefferson Montero a la Selección

Jefferson Montero con la selección de Ecuador en la Copa América 2016.

La actuación de Ecuador frente a Curazao en el Mundial 2026 sigue generando reacciones. Esta vez fue el exseleccionado ecuatoriano Jefferson Montero quien lanzó duras críticas contra La Tri tras el empate sin goles en el segundo partido de la fase de grupos.

A través de sus redes sociales, Montero pidió la salida del estratega y cuestionó el rumbo que ha tomado la Selección ecuatoriana en el torneo.

“Deja de vender humo y renuncia a la Tri. Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia”, escribió el exjugador.

Jefferson Montero se pronunció en su cuenta de Instagram. Captura de pantalla.

Planteo otras opciones para La Tri

El exvolante, que disputó procesos eliminatorios y torneos internacionales con Ecuador, también planteó alternativas para asumir la dirección técnica del combinado nacional. En su mensaje mencionó a históricos del fútbol ecuatoriano como Álex Aguinaga y Antonio Valencia.

“Tenemos a referentes como Álex Aguinaga y Antonio Valencia, que se han ganado la oportunidad de dirigir a la Selección. Denles una oportunidad”, agregó.

Las declaraciones de Montero se producen en medio del creciente malestar de parte de la hinchada ecuatoriana por el rendimiento mostrado por La Tri en el Mundial 2026.

El empate ante Curazao dejó múltiples cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y aumentó la presión sobre el cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos.

El pronunciamiento del exseleccionado rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios respaldaron sus palabras.