La Copa Mundial de la FIFA 2026 ingresa a su etapa decisiva de cuartos de final consolidándose como un evento sin precedentes en la historia del deporte.

Las cifras oficiales de la primera edición con 48 selecciones confirman un éxito rotundo tanto en las gradas como en el ecosistema virtual, transformando la experiencia global del fútbol.

En los estadios, la pasión se ha vivido a una capacidad casi absoluta del 99.7 %. Más de 6.25 millones de aficionados han asistido a los encuentros, registrando un promedio superior a los 65 000 espectadores por partido.

Fuera de las canchas, el torneo ha desatado una locura digital acumulando 20 000 millones de visualizaciones de video en plataformas globales. Fenómenos virales, como la celebración del «Viking Row», ya suman 172 millones de vistas solo en TikTok.

Detrás del espectáculo, una infraestructura colosal respalda la operación. Se han desplegado 161 000 kilómetros de fibra óptica suficiente para dar cuatro vueltas a la Tierra y transportado 13 millones de GB de datos a través de las redes del torneo, logrando además mitigar con éxito más de 1000 millones de amenazas cibernéticas.

El aspecto deportivo también deja registros impresionantes a las puertas de la recta final: el belga Youri Tielemans lidera la distancia recorrida con 61.8 km; Kylian Mbappé (Francia) firmó el sprint más rápido a 37.6 km/h, y el senegalés Pape Gueye marcó el disparo a puerta más potente, alcanzando los 131.9 km/h.