Colombia vence 3-1 a Costa Rica en partido de despedida en Bogotá antes del Mundial 2026

El delantero colombiano Luis Díaz, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido amistoso internacional entre Colombia y Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá,

Colombia se despidió el lunes de su hinchada en Bogotá antes de viajar al Mundial de Norteamérica 2026 con una victoria 3-1 ante Costa Rica en un partido amistoso.

Entre banderas de la afición cafetera, tambores y juegos artificiales, el seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo brindó un espectáculo a la afición de la capital, que inició con un gol del defensor Dávinson Sánchez en el minuto 16.

Luis Díaz, de brillante temporada con Bayern Munich, fue titular y marcó el segundo tanto en el 23' para un equipo que debutará el 17 de junio ante Uzbekistán. El tercero fue del artillero Luis Javier Suárez en el 81'.

La Costa Rica del DT argentino Fernando "Bocha" Batista, que no clasificó al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, descontó con Andrey Soto en el 33'.

Después de los uzbekos, Colombia enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal por el Grupo K.

El capitán James Rodríguez no fue titular y jugó el segundo tiempo, en medio de un proceso de adaptación física para disputar la Copa del Mundo luego de jugar tan solo dos partidos como titular en el año con su club, el Minnesota United de la MLS.

El seleccionado colombiano viajará a Estados Unidos el jueves para disputar un último juego de preparación ante Jordania el próximo domingo en San Diego, California.

Luego aterrizarán en Guadalajara, la ciudad mexicana en la que harán base durante la primera fase del torneo.

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