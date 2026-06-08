Los jugadores de la Tri probaron las mochilas de enfriamiento que se usarán en el Mundial

Los jugadores de Ecuador en el amistoso ante Guatemala en Estados Unidos, previo al Mundial.

La Selección de Ecuador sorprendió al implementar el uso de mochilas y chalecos de enfriamiento durante su partido amistoso contra Guatemala en Estados Unidos. Estos implementos fueron visibles en el tiempo de hidratación en el último amistoso de preparación para el Mundial.

Esta tecnología consiste en indumentaria ergonómica equipada con paneles de gel frío. Su función principal es reducir drásticamente la temperatura corporal central de los futbolistas en cuestión de minutos, lo que ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y a mitigar de inmediato la fatiga acumulada por el esfuerzo físico.

Esta innovadora estrategia del cuerpo médico y técnico de La Tri responde directamente a las exigentes condiciones climáticas que enfrentará el equipo en el Mundial 2026.

Al tener programados sus partidos de la fase de grupos en ciudades como Filadelfia, Kansas City y Nueva York/Nueva Jersey, el seleccionado ecuatoriano deberá competir bajo un calor extremo y altos niveles de humedad.

Los informes meteorológicos previos ya han catalogado la ruta de Ecuador como una de las más sofocantes del torneo, con sensaciones térmicas que superarán fácilmente los 30°C.

De esta manera, la Federación Ecuatoriana de Fútbol apuesta por la "preparación invisible" y la tecnología de vanguardia para obtener una ventaja competitiva en Norteamérica. Minimizar el impacto del desgaste térmico y evitar golpes de calor será clave para cuidar el físico de los jugadores en un torneo corto y de máxima exigencia.

Con estas herramientas listas, Ecuador ultima detalles de cara a su gran debut mundialista frente a Costa de Marfil el próximo 14 de junio.