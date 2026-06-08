El emotivo video de la Conmebol para alentar a las selecciones clasificadas al Mundial 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó este lunes 8 de junio un video motivacional para todas las selecciones sudamericanas que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el clip, que dura 1:26, el organismo internacional muestra los mejores momentos de las selecciones, desde Uruguay como primer campeón del mundo en 1930 hasta Argentina, la última selección en levantar el trofeo en Catar 2022.

"¿Cómo no vamos a creer? Si somos los primeros campeones, la casa de los que más veces levantaron la copa y los últimos en besarla.", escribió la Conmebol en su cuenta de X.

Las selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial de Norteamérica 2026 son:

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

El Mundial 2026 empezará el jueves 11 de junio. La ceremonia de inauguración se realizará en el Estadio Azteca, en México, a las 12:30, y a las 14:00 se jugará el primer partido de la competición entre México y Sudáfrica. Los horarios corresponden a la hora de Ecuador.