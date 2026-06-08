Ecuador entrena sin novedades en Columbus, previo al debut mundialista

La Selección de Ecuador trabaja en su preparación para el Mundial 2026. Este lunes 8 de junio los dirigidos por el entrenador Sebastián Beccacece realizaron su práctica en el complejo del Columbus Crew, en Columbus, Ohio.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) compartió imágenes del trabajo que realizan los seleccionados en el gimnasio del complejo. Al momento el equipo entrena con plantilla completa tras la victoria ante Guatemala, el domingo.

Según información de la FEF, La Tri entrenará toda la semana con acceso a la prensa, a excepción del viernes, la práctica será cerrada. El sábado se ofrecerá una rueda de prensa por la tarde para conocer novedades previas al debut mundialista.

La Tricolor integra el Grupo E y su primer reto en fase de grupos del Mundial será ante Costa de Marfil el domingo 14 de junio. El partido se jugará a las 18:00 (hora de Ecuador).

Después, el sábado 20 de junio La Tri enfrentará a Curazao, a las 19:00, y finalizará la fase ante Alemania el jueves 25 de junio, a las 15:00. Todos los horarios corresponden a la hora de Ecuador.