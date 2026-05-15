Lista de Bélgica con Lukaku y De Bruyne para el Mundial 2026

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, dio a conocer la lista de convocados para el Mundial de Norteamérica, en la que destaca la presencia de los veteranos Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y de Romelu Lukaku, pese a que "actualmente está fuera de forma", admitió el técnico francés.

"Romelu está recuperado, pero está falto de forma y no estoy seguro de que pueda ser titular en los partidos. Pero es nuestro mejor delantero, el máximo goleador de la historia de Bélgica" con 89 goles en 124 partidos, explicó García en rueda de prensa.

Lesionado y luego caído en desgracia en su club, el Nápoles, Lukaku (33 años) solo suma 69 minutos de juego desde principios de año.

"Tenemos cinco semanas para ponerle a punto para, poco a poco, verle ser capaz de ayudar al equipo", añadió el seleccionador de los Diablos Rojos.

Para hacer frente a este problema en ataque, Rudi García convocó por primera vez a Matías Fernández-Pardo, el delantero del Lille que recientemente optó por la nacionalidad deportiva belga después de haber jugado en varias ocasiones con la categoría sub-21 de España.

Las principales ausencias son Loïs Openda, el delantero de la Juventus, y Mika Godts, el extremo del Ajax.

En el Grupo G, Bélgica se enfrentará en la primera fase a Egipto (15 de junio), Irán (21 de junio) y Nueva Zelanda (27 de junio).

En el Mundial 2022 de Catar, los Diablos Rojos no superaron la primera fase, cuatro años después de haber hecho historia con su mejor clasificación (3.º en Rusia 2018).

La lista de los 26 jugadores

Porteros:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Sanne Lammens (Manchester United)

Mike Penders (Estrasburgo)

Defensas:

Timothy Castagne (Fulham)

Zeno Debast (Sporting de Portugal)

Kony De Winter (AC Milan)

Brandon Mechele (Club Brujas)

Thomas Meunier (Lille)

Nathan Ngoy (Lille)

Joachim Seys (Club Brujas)

Arthur Theate (Fráncfort)

Maxim De Cuyper (Brighton)

Centrocampistas:

Kevin De Bruyne (Nápoles)

Youri Tielemans (Aston Villa)

Amadou Onana (Aston Villa)

Nicolas Raskin (Rangers)

Axel Witsel (Girona)

Hans Vanaken (Club Brujas)

Delanteros: