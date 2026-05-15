Jugadores con más victorias en Mundiales, según la FIFA

Faltan 27 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de2026. Por primera vez 48 selecciones serán parte del torneo más grande del planeta por lo que habrá un total de 104 partidos.

A continuación presentamos a los jugadores con más victorias en la Copa del Mundo. La lista la encabezan: Miroslav Klose, Cafú, Messi y Ronaldo.

Miroslav Klose (Alemania)

24 partidos

17 victorias

3 empates

4 derrotas

0,71 victorias por partido

En Brasil 2014 obtuvo el título junto a su selección. En Corea y Japón 2002 fue subcampeón y en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 los alemanes quedaron en tercer lugar.

Cafú (Brasil)

20 partidos

16 victorias

1 empate

3 derrotas

0,80 victorias por partido

El exlateral derecho de Brasil levantó la Copa Mundial en Estados Unidos 1994 y en Corea y Japón 2002. En Francia 1998 fue subcampeón y en Alemania 2006 la selección de brasil quedó en cuarto lugar.

Lionel Messi (Argentina)

26 partidos

16 victorias

5 empates

5 derrotas

0,62 victorias por partido

Messi fue campeón con Argentina en Catar 2022. En Brasil 2014 quedó en segundo lugar y en los Mundiales de 2006 y 2010 en cuato lugar. Finalmente, en Rusia 2018 la selección argentina se quedó en octavos de final.

Wolfgang Overath (República Federal de Alemania)

19 partidos

15 victorias

1 empate

3 derrotas

0,79 victorias por partido

Overath fue campéon del mundo con la entonces llamada República Federal de Alemania en 1974. Mientras que en 1966 la selección quedó segunda y en 1970 en tercer lugar.

Ronaldo (Brasil)

19 partidos

15 victorias

1 empate

3 derrotas

0,79 victorias por partido

Con Brasil, Ronaldo se coronó campeón en 2002, en 1998 fue subcampeón y en 2006 llegó hasta cuartos de final.

Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger (Alemania)

20 partidos

15 victorias

2 empates

3 derrotas

0,75 victorias por partido

Ambos jugadores registran la misma marca con la selección alemana, la cual repitió el tercer lugar en los Mundiales de 2006 y 2010. Pero en 2014 tuvo el lujo de levantar la copa como campéon del torneo.

Lothar Matthäus (Alemania)

25 partidos

15 victorias

6 empates

4 derrotas

0,60 victorias por partido

El mediocampista alemán estuvo presente en los Mundiales de 1982, 1986, 1990, 1994 y 1998. En los dos primeros quedó en tercer lugar, en los dos últimos llegó cuartos de final y solo en 1990 fue campeón del mundo.

Lúcio (Brasil)

17 partidos

14 victorias

1 empate

2 derrotas

0,82 victorias por partido

Lucio fue campéon con Brasil en el Mundial de Corea y Japón 2002. Y también estuvo en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en ambos la selección llegó solo a cuartos de final.

Franz Beckenbauer (República Federal de Alemania)

18 partidos

14 victorias

1 empate

3 derrotas

0,78 victorias por partido

Al igual que Overath, Beckenbauer fue campéon del mundo en 1974. Mientras que en 1966 la selección quedó segunda y en 1970 en tercer lugar.

Olivier Giroud y Antoine Griezmann (Francia)

18 partidos

14 victorias

3 empates

1 derrota

0,78 victorias por partido

Giroud y Griezmann comparten este lugar con 14 victorias en la selección francesa, no obstante, Griezmann registra un partido más, es decir 19 y su marca de victorias es de 0.74.

Los franceses se coronaron campeones del mundo en Rusia 2018; en Brasil 2014 avanzaron solo a cuartos de final y en 2022 fueron finalistas.

Per Mertesacker (Alemania)

19 partidos

14 victorias

2 empates

3 derrotas

0,74 victorias por partido

Mertesacker fue parte de la selección alemana en 2006, 2010 y 2014, en este último Mundial se consagró campeón del mundo.

Hugo Lloris (Francia)

20 partidos

14 victorias

3 empates

3 derrotas

0,70 victorias por partido

El portero francés estuvo presente con su selección en los mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022. En Rusia compartió la alegría del título de campeón.

Paolo Maldini (Italia)

23 partidos

14 victorias

6 empates

3 derrotas

0,61 victorias por partido

El italiano fue parte de la selección en los Mundiales de 1990, 1994, 1998 y 2002.

Finalmente, la lista completa de los jugadores con más victorias en Mundiales, según la FIFA: