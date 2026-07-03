Messi-Vozinha, la esencia del Mundial como flamante cierre de dieciseisavos

Vozinha, el meta de segunda división de 40 años, contra Lionel Messi, el mismo que acaba de cumplir 39: el viernes 3 de julio en la última jornada de dieciseisavos se enfrenta en Miami a la debutante Cabo Verde y la campeona Argentina, mientras que la fulgurante Colombia juega contra Ghana en Kansas City.

Salvo Alemania y Países Bajos, eliminadas en los penales por Paraguay y Marruecos, y Croacia -2-1 ante Portugal- las otras naciones que forman la aristocracia del planeta fútbol han dicho presente para superar la nueva ronda de dieciseisavos.

A la espera de Argentina, que ha reforzado su candidatura a revalidar la corona con un irresistible Lionel Messi, autor de seis goles, y Colombia, sobresaliente en la primera ronda hasta convertirse en candidata para muchos.

El encuentro entre argentinos y caboverdianos será este viernes a las 17:00 (hora de Ecuador). Será transmitido en vivo, completo, por el canal de YouTube, TikTok, página web y señal abierta de Teleamazonas.

No quiere ser candidata

El camino del equipo cafetero hasta la final comienza frente a Ghana en Kansas City este viernes a las 20:30.

"Si no la metí antes en la relación de candidatas, lo hago ahora. Creo que tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes esencialmente, muy rápidos y con una calidad técnica muy alta", afirmó el seleccionador español Luis de la Fuente sobre la formación cafetera.

"Esperamos seguir creciendo porque no nos alcanza todavía para lo que buscamos", señaló el seleccionador colombiano Néstor Lorenzo, que rechaza la etiqueta de "candidata" ofrecida por De la Fuente.

En esa nómina, Argentina figura en lo más alto, que camina sobre el agua en este Mundial, con la boca abierta por el desempeño de su figura Messi, autor de seis de los ocho goles albicelestes.

Lionel Messi durante un entrenamiento con la Selección de Argentina en el Mundial 2026. AP

Su camino se cruza con el de los sorprendentes Tiburones Azules de Cabo Verde, orgullosos representantes del archipiélago africano de unos 525.000 habitantes, que lograron la hazaña de quedar segundos del Grupo H.

Ahora les espera un desafío mayúsculo. La tricampeona mundial Argentina ha atravesado la fase de grupos sin sobresaltos con tres victorias cómodas frente a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Pese a la inmensa diferencia entre la novata y la tricampeona, el seleccionador argentino Lionel Scaloni, que celebrará su 100º partido al frente del equipo, pidió cautela ante el rival.

Scaloni: "Hay que respetarlos"

"Este es un equipo que no ha perdido", recordó Scaloni en conferencia de prensa en Miami sobre los Tiburones Azules, que empataron sus tres partidos de grupo ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) para lograr una clasificación histórica para el pequeño archipiélago africano.

Scaloni, que celebrará este viernes su partido número 100 al frente de Argentina, elogió al juego de su adversario y trató de dejar a un lado la etiqueta de enorme favorito con la que su selección llegará al encuentro.

Argentina vs. Cabo Verde completo por el canal de YouTube y la cuenta de TikTok de Teleamazonas

"Los pases interiores los tapan bien y después salen muy bien de contra, tienen jugadores de buen pie", dijo sobre las fortalezas del conjunto caboverdiano. "No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos", sentenció.

La preparación de los Tiburones Azules se ha visto marcada por un asunto extradeportivo: la denuncia por violación que pesa contra su capitán, Ryan Mendes, en Nueva Zelanda, según el medio brasileño O'Globo.

El seleccionador caboverdiano, Bubista, evitó pronunciarse al respecto en la conferencia de prensa previa al partido y remitió a un comunicado en el que la selección aseguró que solo respondería preguntas sobre el encuentro.