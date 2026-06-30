Argentina es una balsa de aceite en el Mundial: pleno de triunfos, récord de Messi y más

Leo Messi y Dibu Martínez encabezaban el lento desfile de los jugadores de la selección argentina saliendo del estadio de Dallas en la medianoche del domingo. Iban a paso de tortuga, en paz y relajados.

No hay nada a la vista que inquiete a la Albiceleste después de cerrar contra Jordania (3-1) un pleno de triunfos en la primera fase, que su estrella ande por el campo levitando y que el cuadro del torneo la haya colocado en un lado muy amable.

El viernes, en dieciseisavos, le espera la Cabo Verde de Bubista y Vozinha, tan emocionante como afeitada para la vigente campeona.

Si cumple con su obligación, en octavos le tocaría el ganador del Australia-Egipto. Y en cuartos, una entre Colombia, Suiza, Argelia y Ghana.

A Lionel Scaloni, la única pega que se le ocurrió tras derrotar a los asiáticos con el equipo B (más el imprescindible Messi) es el calor que se prevé en su siguiente encuentro, en Miami: “El horario (18.00 hora local, la medianoche en la España peninsular; Dazn) es difícil de entender.

Pero bueno, han jugado todos a esa hora”, se quejó de tapadillo.

Tras completar la protocolaria primera fase que organizó la FIFA para que ninguna favorita se perdiera por el camino, Argentina es junto a Francia la única de los grandes nombres que ha obtenido tres triunfos sin sobresaltos.

España se atascó ante Cabo Verde, Portugal avanza entre el ruido y las dudas, a Brasil le cayó la pujante Marruecos (y sufrió), Inglaterra no pudo con Ghana y Alemania se dejó ir contra Ecuador.

El bando albiceleste es una balsa de aceite, a diferencia del angustioso arranque de Qatar frente a Arabia Saudí, donde el margen de error también era mucho más limitado.

Esta vez, ni siquiera ha sufrido un descuido más allá de algunas fases de partidos en las que le ha tocado protegerse más. Pero sin agobios. Y si ha tenido algún problema, ya ha estado Messi.

En los tres encuentros, solo ha recibido un gol (el de Jordania con el liderato asegurado) y dos disparos a portería (otro de Austria).

Ningún equipo ha tenido menos tiros en contra entre los tres palos en este Mundial y, desde que hay registros del torneo (1966), solo una selección había alcanzado estos datos en una fase de grupos (también Argentina, en Francia 98), según la contabilidad de Opta.

“El balance es positivo”, reconoció un Scaloni que trata de hacer lo que se espera de él, mantener un perfil bajo en medio de la bonanza.

“Hoy [por el partido con Jordania] hemos hecho participar a todos los jugadores. Era un objetivo que nos planteamos y hemos cumplido.

Me han dado muestras de que puedo contar con todos”, valoró tras renovar casi todo el once inicial.

Al final, eso sí, necesitó de Leo para terminar de finiquitar la noche.

Un tiro libre suyo mal defendido por el meta Yazeed Abulaila cerró la cita frente a la novata y ya eliminada Jordania.

“Es una situación incómoda”, reaccionó el seleccionador argentino cuando le volvieron a preguntar por el nivel de Messi, “porque no sé qué más decir.

Hoy podía jugar 90 minutos y engordar los números, pero prefirió pensar en sus compañeros y en lo que viene. Eso habla de lo que representa para él la selección y el grupo”, enfatizó.

La estrella, con 39 años recién cumplidos, ha terminado asumiendo que la naturaleza le obliga ya a medir algunos esfuerzos.

En la Copa América de 2024, descansó en el tercer partido tras ganar los dos primeros, y en el Mundial ha tenido media hora, reclamado también por la grada.

En ese rato, metió su sexto tanto en el torneo, elevó a 19 el récord de máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo y enlazó su séptimo partido consecutivo anotando en la gran cita, otro hito. Todos trabajan para él y él los alimenta con goles.

El plácido aterrizaje en el campeonato le ha concedido también a Scaloni tiempo para ajustar la preparación física de algunos jugadores que llegaron tocados.

Contra Jordania, el único que estaba fuera de circulación era Cuti Romero por un problema en la rodilla derecha, la misma que le dejó dos meses fuera en el tramo final de temporada con el Tottenham. “Esperamos recuperarlo”, afirmó conciso el seleccionador este domingo.

La vida al otro lado del Atlántico avanza tranquila y feliz para Argentina, y tampoco a corto plazo contempla en el calendario grandes amenazas.

Contenido publicado el 28 de jun de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.