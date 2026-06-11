Miles de aficionados llenan el Zócalo de México para vivir el arranque del Mundial 2026

Como parte de la agenda, el 9 y 10 de junio se realizarán dos conciertos masivos, días antes del arranque del Mundial.

Miles de aficionados comenzaron a reunirse desde temprano este jueves en la Plaza del Zócalo de Ciudad de México para seguir el inicio del Mundial 2026 y el debut de la selección mexicana frente a Sudáfrica.

La zona, convertida en el FIFA Fan Festival, amaneció rodeada por un amplio operativo de seguridad mientras cientos de personas hacían largas filas para ingresar al evento.

Ambiente de fiesta en el corazón de México

Banderas, camisetas verdes, cánticos y música marcaron el ambiente en una de las plazas más emblemáticas de América Latina.

Muchos aficionados llegaron desde distintas ciudades mexicanas e incluso desde Estados Unidos para vivir el inicio del torneo en el país anfitrión.

“Va a ser una fiesta total hoy, en la Ciudad de México y en todo el país”, aseguró Miguel Jiménez Godoy, hincha de la selección mexicana.

Seguridad reforzada en el FIFA Fan Festival

En distintos puntos del Zócalo se observaron elementos de seguridad y controles de acceso para los asistentes al festival mundialista.

Las autoridades reforzaron la vigilancia debido a las movilizaciones y protestas registradas durante los últimos días en la capital mexicana.