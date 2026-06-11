EN VIVO | México 1 - 0 Sudáfrica; partido inaugural del Mundial 2026
Las selecciones de México y Sudáfrica se enfrentan el partido inaugural del Mundial 2026, en una transmisión exclusiva de Teleamazonas.
Jugadores de México festejan el gol ante Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026.
Reuters
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Actualizada:
11 jun 2026 - 13:47
Con un "¡Que viva México!" proclamado por la productora de cine mexicana Salma Hayek se dio inicio a la ceremonia previa del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, este jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca.
Mira la transmisión del primer partido del Mundial 2026 EN VIVO y en señal abierta por Teleamazonas y Teleamazonas.com.
Este partido revive el encuentro historico de ambas selecciones en la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010.
Sigue el minuto a minuto del partido
11/06/2026
15:15
49' Tarjeta roja para Sudáfrica
Sphephelo Sithole es expulsado por una falta sobre Gutiérrez que evitó una situación clara de gol. Sudáfrica se queda con 10 jugadores en cancha.
11/06/2026
15:13
45' México entra con todo
Fidalgo estuvo cerca de anotar el segundo tanto de no ser por el defensa africano que robó y despejó el balón. Enseguida Quiñoes probó con un tiro desde afuera.
11/06/2026
15:11
Empieza el segundo tiempo
México y Sudáfrica vuelven a la cancha para jugar los 45 minutos complementarios.
11/06/2026
14:55
Fin del primer tiempo
Culmina el primer tiempo del partido inaugural. Los equipos se van al descanso con el marcador 1-0 a favor de México.
11/06/2026
14:54
45+3' México no para
Un pase de Quiñones para Gutiérrez estuvo cerca de convertirse en gol para los mexicanos.
11/06/2026
14:52
45' Se jugarán cuatro minutos más
Se cumplen los 45 minutos del primer tiempo y el árbitro dice que se jugarán cuatro más.
11/06/2026
14:48
42' México insiste
Julián Quiñónes vuelve a aparecer para buscar otro gol pero el palo se interpone y no deja que el esférico entre.
11/06/2026
14:31
24' Minuto de hidratación
Los equipos salen de la cancha hacia sus banquillos para hidratarse y reanudar el encuetro.
11/06/2026
14:30
Tarjetas amarilla
Brian Gutiérrez, de México, y Teboho Mokoena, de Sudáfrica, son sancionados con tarjeta amarilla.
11/06/2026
14:14
8' Gooooool de México
México anota el primer tanto en el Estadio Azteca. Una mala salida de Sudáfrica provocó que el marcador se ponga 1-0 a favor de los locales. El gol lo marcó Julián Quiñones.
11/06/2026
14:10
4' La primera llegada de México
El Tri ya genera tensión en el área de Sudáfrica con una llegada de Jiménez y un potente remate desde afuera que el portero africano la despejó sin problema, enviando el esférico al tiro de esquina.
11/06/2026
14:05
¡Se mueve el balón!
Se movió el balón en el Estadio Azteca. México enfrenta a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026.
11/06/2026
13:59
México entona su himno
Enseguida la selección mexicana también entonó su himno, mientras en el cielo un helicóptero hacía su paso con la bandera del Tri.
11/06/2026
13:57
Himno de Sudáfrica
En el centro del Estadio Azteca, y siguiendo las nuevas reglas establecidas por la FIFA, la selección de Sudáfrica y sus hinchas corearon el himno del país africano.
11/06/2026
13:49
Andrea Bocelli y EJAE
Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE protagonizaron uno de los momentos más inesperados de la inauguración del Mundial 2026 al unir la música clásica con influencias del K-pop sobre el escenario del Estadio Azteca. Ambos artistas interpretaron “DNA (More Than A Game)”, el Himno Oficial de la Copa del Mundo presentado por la FIFA apenas un día antes del arranque del torneo.
La presentación destacó por el contraste entre la potente voz lírica del tenor italiano y el estilo moderno de EJAE, reconocida por formar parte de Guerreras K-pop. La actuación estuvo acompañada por un despliegue visual con luces, pantallas gigantes y efectos escénicos que marcaron este momento.
“DNA (More Than A Game)” también reúne en su versión oficial a David Guetta y Megan Thee Stallion, convirtiéndose en una de las colaboraciones musicales más inesperadas en la historia de los himnos mundialistas. El show en Ciudad de México representó además la primera vez que Andrea Bocelli y EJAE interpretaron el tema juntos frente al público.
11/06/2026
13:47
Ingreso de las banderas
Tras el corto discurso de Salma Hayek se hizo el ingreso de las 48 banderas de las naciones participantes en esta nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA.
11/06/2026
13:45
Salma Hayek
La productora de cine mexicana Salma Hayek dio la bienvenida en el primer partido del Mundial 2026.
Alineaciones confirmadas
Así forma México en su debut mundialista
Once oficial de Sudáfrica para el debut ante México
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