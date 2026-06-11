EN VIVO | México 1 - 0 Sudáfrica; partido inaugural del Mundial 2026

Jugadores de México festejan el gol ante Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026.

Con un "¡Que viva México!" proclamado por la productora de cine mexicana Salma Hayek se dio inicio a la ceremonia previa del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, este jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca.

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Este partido revive el encuentro historico de ambas selecciones en la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010.

Sigue el minuto a minuto del partido

49' Tarjeta roja para Sudáfrica Sphephelo Sithole es expulsado por una falta sobre Gutiérrez que evitó una situación clara de gol. Sudáfrica se queda con 10 jugadores en cancha.

45' México entra con todo Fidalgo estuvo cerca de anotar el segundo tanto de no ser por el defensa africano que robó y despejó el balón. Enseguida Quiñoes probó con un tiro desde afuera.

Empieza el segundo tiempo México y Sudáfrica vuelven a la cancha para jugar los 45 minutos complementarios.

Fin del primer tiempo Culmina el primer tiempo del partido inaugural. Los equipos se van al descanso con el marcador 1-0 a favor de México.

45+3' México no para Un pase de Quiñones para Gutiérrez estuvo cerca de convertirse en gol para los mexicanos.

45' Se jugarán cuatro minutos más Se cumplen los 45 minutos del primer tiempo y el árbitro dice que se jugarán cuatro más.

42' México insiste Julián Quiñónes vuelve a aparecer para buscar otro gol pero el palo se interpone y no deja que el esférico entre.

24' Minuto de hidratación Los equipos salen de la cancha hacia sus banquillos para hidratarse y reanudar el encuetro.

Tarjetas amarilla Brian Gutiérrez, de México, y Teboho Mokoena, de Sudáfrica, son sancionados con tarjeta amarilla.

8' Gooooool de México México anota el primer tanto en el Estadio Azteca. Una mala salida de Sudáfrica provocó que el marcador se ponga 1-0 a favor de los locales. El gol lo marcó Julián Quiñones.

4' La primera llegada de México El Tri ya genera tensión en el área de Sudáfrica con una llegada de Jiménez y un potente remate desde afuera que el portero africano la despejó sin problema, enviando el esférico al tiro de esquina.

¡Se mueve el balón! Se movió el balón en el Estadio Azteca. México enfrenta a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026.

México entona su himno Enseguida la selección mexicana también entonó su himno, mientras en el cielo un helicóptero hacía su paso con la bandera del Tri.

Himno de Sudáfrica En el centro del Estadio Azteca, y siguiendo las nuevas reglas establecidas por la FIFA, la selección de Sudáfrica y sus hinchas corearon el himno del país africano.

Andrea Bocelli y EJAE Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE protagonizaron uno de los momentos más inesperados de la inauguración del Mundial 2026 al unir la música clásica con influencias del K-pop sobre el escenario del Estadio Azteca. Ambos artistas interpretaron “DNA (More Than A Game)”, el Himno Oficial de la Copa del Mundo presentado por la FIFA apenas un día antes del arranque del torneo. La presentación destacó por el contraste entre la potente voz lírica del tenor italiano y el estilo moderno de EJAE, reconocida por formar parte de Guerreras K-pop. La actuación estuvo acompañada por un despliegue visual con luces, pantallas gigantes y efectos escénicos que marcaron este momento. “DNA (More Than A Game)” también reúne en su versión oficial a David Guetta y Megan Thee Stallion, convirtiéndose en una de las colaboraciones musicales más inesperadas en la historia de los himnos mundialistas. El show en Ciudad de México representó además la primera vez que Andrea Bocelli y EJAE interpretaron el tema juntos frente al público.

Ingreso de las banderas Tras el corto discurso de Salma Hayek se hizo el ingreso de las 48 banderas de las naciones participantes en esta nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA.

Salma Hayek La productora de cine mexicana Salma Hayek dio la bienvenida en el primer partido del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas

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