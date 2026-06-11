Real Madrid ficha a Mourinho como entrenador hasta 2029

El Real Madrid confirmó oficialmente este jueves el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador del club hasta 2029, marcando así el regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu después de más de una década.

Mourinho iniciará su segunda etapa al frente del conjunto madridista tras dirigir anteriormente al equipo entre 2010 y 2013, período en el que conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Segunda etapa de Mourinho en Madrid

El entrenador portugués regresa al Real Madrid luego de su paso más reciente por el Benfica, club que también confirmó su salida rumbo al equipo español.

Según medios españoles, el club blanco habría pagado alrededor de 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del estratega portugués.

Mourinho es recordado por liderar al Real Madrid de los récords en la temporada 2011-2012, además de protagonizar intensos clásicos frente al Barcelona durante la era de Pep Guardiola.

Su regreso se produce tras una temporada sin títulos importantes para el conjunto merengue y en medio de una nueva reestructuración deportiva impulsada por Florentino Pérez.