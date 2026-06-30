¿Qué viene en el futuro para la Selección de Ecuador? ¿Qué pasará con el DT Beccacece?

México vs. Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, da instrucciones a sus jugadores

La Selección de Ecuador se despide del Mundial 2026 tras caer eliminada ante México, cerrando de forma dolorosa una participación que prometía más para la talentosa generación comandada por Sebastián Beccacece.

A pesar del esfuerzo de figuras como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, el combinado tricolor no logró descifrar el planteamiento del cuadro azteca, sufriendo una derrota que no solo apaga el sueño mundialista en Norteamérica, sino que también marca el fin de una era para referentes históricos como Enner Valencia y Hernán Galíndez, dejando ahora la mesa servida para un obligado recambio de cara al proceso de 2030

Tomando en cuenta la lista de 26 convocados por Sebastián Beccacece para el Mundial 2026, la realidad es que Ecuador cuenta con una plantilla sumamente joven. El núcleo de la actual generación (Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho, Kendry Páez, Gonzalo Plata, entre otros) llegará al Mundial de 2030 en plena madurez futbolística.

México vs. Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Enner Valencia, de Ecuador, con el entrenador Sebastián Beccacece tras ser sustituido. REUTERS

Sin embargo, por un factor natural de edad, hay dos jugadores clave que, con casi total certeza, habrán cerrado su ciclo mundialista en 2026 y no repetirán para la cita de 2030:1. Hernán Galíndez (39 años)

Edad actual en el Mundial: 39 años.

Situación: El guardameta del Atlético Huracán ha sido un baluarte en el arco de La Tri, pero para el Mundial de 2030 tendría 43 años. Aunque en el fútbol existen casos excepcionales de longevidad en los arqueros, el recambio generacional con Moisés Ramírez (25) y Gonzalo Valle (30) está listo para asumir el relevo definitivo de cara al próximo proceso eliminatorio.2. Enner Valencia (36 años)

Edad actual en el Mundial: 36 años.

Situación: El histórico capitán y máximo goleador histórico de Ecuador en las Copas del Mundo milita actualmente en el Pachuca. Para el Mundial de 2030, "Superman" tendría 40 años. La alta exigencia física del puesto de delantero centro hace prácticamente imposible que extienda su carrera internacional a otra cita mundialista, dejando la posta a la nueva camada de atacantes como Kevin Rodríguez o Jordy Caicedo.¿Quiénes quedan en "zona de riesgo" por edad?

Aunque en el fútbol moderno los futbolistas estiran cada vez más sus carreras, hay un par de nombres que para 2030 superarán la barrera de los 32-33 años, por lo que su presencia dependerá estrictamente de su vigencia física y rendimiento:

Gonzalo Valle (30 años): Llegaría de 34 años a 2030; una edad perfectamente competitiva para un arquero.

Félix Torres (29 años): El zaguero central tendría 33 años en la próxima cita.

Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán (28 años): Ambos laterales llegarían con 32 años a 2030, justo en el límite de la plenitud o el tramo final para puestos de tanto desgaste físico.

En conclusión, 2 jugadores fijos (Galíndez y Enner Valencia) se despiden de los Mundiales en 2026, lo que obligará a La Tri a buscar un nuevo líder en ofensiva y absoluta seguridad bajo los tres palos para el camino a 2030.