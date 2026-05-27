¿Cuánto cuesta la moneda conmemorativa de Ecuador para el Mundial 2026?

La participación de Ecuador en su quinta Copa del Mundo llena de ilusión a todo el país. Hasta el 30 de mayo los aficionados y coleccionistas podrán adquirir la moneda conmemorativa de La Tri, creada por el Banco Central del Ecuador.

La moneda que es de edición limitada se puso a la venta a un valor de 128,78 dólares. Se fabricaron únicamente 1 000 unidades y están disponibles en Quito, Guayaquil y Cuenca.

La pieza de colección tiene un diámetro de 33 milímetros, pesa 13,5 gramos y su borde es estriado. En la parte frontal tiene un cóndor juntos a la bandera de Ecuador y el logo oficial de la Copa del Mundo 2026. Mientras que en el reverso se muestra un balón de fútbol, el escudo nacional y el valor nominal de la moneda.

Los puntos autorizados para acceder a las monedas son:

Quito : Matriz del Banco Central , av 10 de Agosto y Briceño; también en el Museo de la Moneda, en el centro histórico.

: Matriz del , av 10 de Agosto y Briceño; también en el Museo de la Moneda, en el centro histórico. Guayaquil : sede zonal del BCE, en la av. 9 de Octubre entre Pedro Carbo y Pichincha.

: del BCE, en la av. 9 de Octubre entre Pedro Carbo y Pichincha. Cuenca: Museo de la Moneda, ubicado en la Calle Larga y avenida Huayna Cápac

Para acceder a esta pieza, el Banco Central habilitó un sistema de reserva, el cual, aseguró, agotó su capacidad en los primeros cuatro días. No obstante, el BCE anticipó que se podría abrir una nueva etapa de reserva en caso de que alguna persona no asista su cita programada.

Asimismo, la institución resaltó que solo se podrá adquirir un máximo de dos monedas por persona y para ello se deberá presentar la cédula de identidad, el turno y el pago lo podrá hacer en efectivo o con tarjeta de crédito. El horario de atención será de 08:00 a 15:30.