Juan Carlos Burbano dice que Ecuador tiene con qué competir en el Mundial 2026

El histórico exseleccionado y director técnico de formativas, Juan Carlos Burbano, destaca que el Mundial 2026 representa una oportunidad y una gran exigencia para el fútbol ecuatoriano en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta será la quinta participación mundialista.

Desde su perspectiva como formador, el gran reto de la selección absoluta, comandada por Sebastián Beccacece, no es solo pelear por la clasificación, sino consolidar una fórmula que combine el innegable talento físico y técnico de los jóvenes con una madurez competitiva en el máximo escenario internacional.

"Sumar puntos en el primer partido es clave. Luego no hay que confiarse ante Curazao porque puede ser el rival más difícil", dice Burbano. Uno de los desafíos más urgentes de Ecuador de cara a la cita mundialista radica en el fortalecimiento mental de los futbolistas.

Juan Carlos Burbano en el evento de la presentación de la moneda mundialista. Tomado de redes sociales

Finalmente, Burbano sostiene que el éxito de Ecuador en el proceso hacia el Mundial 2026 dependerá de mantener los pies sobre la tierra y mostrarse como un grupo competitivo. El reto definitivo para la Tri será transformar las valiosas lecciones y los errores del pasado en madurez pura, permitiendo que esta vibrante y fresca generación de atletas no solo compita de igual a igual ante las potencias, sino que logre firmar una actuación verdaderamente histórica.