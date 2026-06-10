'Estaré en el próximo Mundial' en 2030, asegura árbitro somalí rechazado por EE.UU.

El árbitro somalí Omar Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada en el Mundial 2026, fue recibido como un héroe en su regreso a Mogadiscio y prometió que estará en la próxima edición del torneo, en 2030.

Más de cien aficionados esperaban fuera de la sección VIP del principal aeropuerto de la capital somalí, ondeando banderas nacionales, cuando Artan desembarcó entre vítores de un vuelo de Turkish Airlines.

"Estaré en el próximo Mundial y seguiré haciendo que Somalia esté orgullosa... Pese a lo que me ha ocurrido, no estoy desmotivado", declaró Artan a los periodistas.

"Lo trataron injustamente de tal manera que le duele a cualquier persona preocupada por la humanidad", declaró en el aeropuerto Mohamed Said, un funcionario del gobierno.

Artan, que en 2025 fue nombrado mejor árbitro masculino por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue devuelto por Estados Unidos el sábado, tras haber llegado al aeropuerto internacional de Miami.

Un portavoz del Departamento de Estado aseguró el martes a la AFP que Artan "es sospechoso de estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas", lo que "inhabilita al viajero para ser admitido en Estados Unidos".

La FIFA confirmó que no formaría parte del Mundial, que arranca este jueves.

El nombramiento de Artan entre los 52 referentes seleccionados para llevar el silbato en el Mundial 2026, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, había sido un motivo de orgullo para sus compatriotas.

El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, declaró en abril que Artan era "un símbolo de inspiración para una nueva generación de somalíes".