Deniegan entrada a Estados Unidos a árbitro somalí del Mundial 2026

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que debía dirigir en la fase final del Mundial 2026, denunció que su visa para entrar a Estados Unidos le fue negada. El anuncio lo hizo este lunes 8 de junio, a tres días del inicio de la Copa del Mundo.

Aún se desconocen los motivos de esta expulsión. Omar Abdulkadir Artan disponía de un visado en regla, indicó a la AFP Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes, interrogado por la AFP.

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump.

Omar Artan "figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play", lamentó Ciise Aden Abshir.

"La comunidad del fútbol debería apoyarlo en este momento difícil", añadió el antiguo capitán de la selección nacional somalí.

Omar Abdulkadir Artan debía ser el primer árbitro somalí en dirigir en una fase final de la Copa del Mundo. Con 34 años, formó parte de los 52 hombres de amarillo seleccionados para llevar el silbato en el Mundial, organizado conjuntamente en junio y julio por Canadá, México y Estados Unidos.

Titular del estatus de la FIFA desde 2018, Artan arbitrará en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025.

Somalia se encuentra en el punto de mira de Donald Trump. A finales de noviembre, el presidente estadounidense la calificó de "país podrido" y manifestó su intención de poner fin al estatuto especial que protege a los ciudadanos somalíes de la expulsión.