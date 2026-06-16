EN VIVO | Francia vs. Senegal; el debut esperado por el Grupo I en el Mundial 2026

El entrenador de Francia Didier Deschamps da indicaciones a Kylian Mbappé

La subcampeona del mundo, Francia, debuta este martes 16 de junio en el Mundial 2026, y lo hará frente a una Senegal que ostenta el título de campeona de África. El encuentro arranca a las 14:00 (hora de Ecuador) en el Estadio de Nueva York.

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La Selección dirigida por Didier Deschamps llega como favorita del certamen tras levantar el título en Rusia 2018 y quedar en segundo lugar en Catar 2022.

En tanto que "Los Leones de la Teranga", dirigidos por Pape Thiaw, apuestan por hacer un papel importante dentro de la competencia.

Sigue el minuto a minuto:

Arranca el partido Se mueve el balón en el Estadio de Nueva York.

Alineaciones confirmadas:

Así jugará Francia su primer partido por el Grupo I del Mundial 2026:

Senegal hará su debut con la siguiente alineación: