Mundial 2026: Horario y dónde ver México vs. Sudáfrica

El sudafricano Siphiwe Tshabalala celebra el histórico gol con el que abrió el marcador ante México en el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010. El encuentro terminó igualado 1-1.

La Copa Mundial de 2026 arranca este jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, escenario deportivo que albergará por tercera vez un partido inaugural. El conjunto dirigido por el DT Javier Aguirre llega impulsado por una racha de ocho encuentros sin derrotas y con la presión de responder ante más de 80.000 aficionados.

México disputará su decimoctava Copa del Mundo y se mantiene entre las selecciones más experimentadas del torneo. El Tri ocupa el puesto 14 del ranking FIFA y buscará iniciar con victoria su participación como anfitrión.

Sudáfrica, que ocupa el puesto 60 en el ranking FIFA, regresa a un Mundial por primera vez desde 2010. Los 'Bafana Bafana' jugarán su cuarta Copa del Mundo y llegan bajo la conducción del técnico belga Hugo Broos, con una plantilla integrada mayoritariamente por futbolistas de su liga local.

El historial de partidos entre México y Sudáfrica

El historial entre ambas selecciones registra seis enfrentamientos, con ventaja para México: tres victorias, dos empates y un triunfo sudafricano. El antecedente más recordado es el del partido inaugural en Sudáfrica 2010, cuando igualaron 1-1 en Johannesburgo.

Fuera de la Copa del Mundo, mexicanos y sudafricanos se han enfrentado en amistosos y en la Copa Oro de 2005, torneo en el que Sudáfrica consiguió su única victoria sobre el Tri al imponerse por 2-1.

16 años después de aquel empate en Sudáfrica 2010, ambas selecciones vuelven a encontrarse en otro partido inaugural. Esta vez, el escenario será la Ciudad de México y el objetivo de los anfitriones será comenzar con el pie derecho una Copa del Mundo histórica, la primera con 48 selecciones y 104 partidos.

¿Dónde ver el partido México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

El primer partido del Mundial 2026, así como la ceremonia de inauguración, serán transmitidos en Ecuador, en vivo y en señal abierta, por Teleamazonas y en su página web, teleamazonas.com.

La ceremonia se iniciará a las 12:30 y el partido inaugural será a las 14:00. Ambas horas corresponden al horario de Ecuador.