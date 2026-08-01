'Mi hijo fue víctima de escopolamina': Henry Llanes rechaza versión de la Policía sobre desaparición

"Mi hijo es víctima de la escopolamina, porque es la única manera que se puede explicar. A él le roban la computadora, los celulares. A él le roban hasta los zapatos y le roban plata del cajero".

El exasambleísta Henry Llanes cuestionó, este sábado 1 de agosto de 2026, la versión difundida por la Policía Nacional sobre la desaparición en Quito y posterior hallazgo con vida de su hijo, Pablo David Llanes Páramo, de 29 años, en la ciudad de Baños.

En declaraciones a Teleamazonas.com, Llanes aseguró que la hipótesis policial de que la desaparición estaría relacionado con asuntos personales "es falsa" y sostuvo que su hijo habría sido víctima de escopolamina.

Horas antes, la Policía ofreció una rueda de prensa para informar sobre la localización de Pablo David Llanes en Baños de Agua Santa, luego de que permaneciera desaparecido desde el 29 de julio tras salir de un gimnasio ubicado en el norte de Quito.

Henry Llanes rechaza la versión policial

El exlegislador afirmó que su hijo no presentaba antecedentes que permitieran vincular su desaparición con problemas personales o de salud mental. Señaló que Pablo vivía con su familia, trabajó hasta hace pocas semanas para una empresa estadounidense de desarrollo de software y mantenía una vida cotidiana normal.

Según Llanes, existen elementos que, a su criterio, no coinciden con la explicación entregada por la Policía. Indicó que su hijo apareció sin sus pertenencias, descalzo y desorientado, por lo que considera que fue víctima de un delito.

Pablo David será sometido a exámenes médicos

Henry Llanes aseguró que llevará a su hijo a realizarse exámenes médicos para determinar si existen rastros de alguna sustancia en su organismo. Así, dijo, espera que los análisis permitan establecer si fue sometido al uso de escopolamina u otro tipo de droga.

También señaló que, según la información que ha recopilado, a su hijo le habrían sustraído una computadora, su teléfono celular, dinero y otras pertenencias. Agregó que revisará los movimientos bancarios para determinar el monto retirado de sus cuentas, en un cajero de Quitumbe, en el sur de Quito, la noche de desaparición.

Llanes confirma que ciudadana encontró a su hijo

El exasambleísta Llanes confirmó que su hijo fue localizado gracias a la ayuda de una ciudadana que lo encontró en Baños y dio aviso a las autoridades. Por ello agradeció a la mujer que, según relató, asistió al joven cuando lo encontró desorientado.

También destacó la difusión masiva del caso en redes sociales y medios de comunicación y agradeció el apoyo de la ciudadanía que compartió la información sobre la desaparición de Pablo David.

El caso continúa sin una conclusión oficial

Hasta las 13:50 de este sábado, la Policía Nacional mantiene la versión presentada durante la rueda de prensa realizada. Por su parte, Henry Llanes insistió en que las conclusiones difundidas por la institución carecen de sustento mientras no existan pericias médicas y una investigación que esclarezca lo ocurrido.

El caso continúa abierto y se espera que las diligencias médicas y judiciales permitan establecer qué ocurrió con Pablo David Llanes durante los días que permaneció desaparecido y cómo llegó hasta el cantón Baños.