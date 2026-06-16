Mundial 2026: Los partidos que se juegan este martes 16 de junio

El debut de las selecciones en el Mundial 2026 continúa este martes 16 de junio con los Grupos I y J. Los encuentros se jugarán entre las 14:00 y las 23:00. Teleamazonas llevará a su pantalla dos partidos.

La emoción empieza a las 13:30 con la previa de Francia ante Senegal. El último subcampeón del mundo deberá demostrar por qué es una de las favoritas en el certamen, y lo hará ante la vigente campeona de África. El partido se jugará en el Estadio Nueva York, a las 14:00 (hora de Ecuador)

Este martes también se vivirá el tan ansiado debut de Argentina, actual campeona del mundo, ante Argelia. Este encuentro, que promete ser intersante, se jugará en el Estadio de Kansas, a las 20:00, con una previa que iniciará a las 19:30.

Los partidos de Francia - Senegal y Argentina - Argelia serán transmitidos EN VIVO, en señal abierta porr Teleamazonas y Teleamazonas.com

En medio de estos duelos, Irák se medirá ante Noruega, a las 17:00. El encuentro será transmitido por El Lindo Canal, en horario diferido.

La jornada termina a las 23:00 con el partido: Austria vs. Jordania en el Estadio de San Francisco.