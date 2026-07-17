Mundial 2026: El show de medio tiempo durará 17 minutos confirma la FIFA

Actuación de varios artistas durante uno de los partidos del Mundial 2026.

La FIFA confirmó oficialmente, este viernes 17 de julio que el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 tendrá una duración total de 17 minutos, poniendo fin a las especulaciones que apuntaban a una pausa cercana a los 30 minutos.

El descanso del partido entre España y Argentina, previsto para este domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, será apenas dos minutos más largo que el entretiempo reglamentario de 15 minutos.

El histórico espectáculo musical, el primero que se realizará durante el descanso de una final de la Copa del Mundo, tendrá 11 minutos de actuaciones en vivo, los otros seis minutos se destinará al montaje y desmontaje del escenario.

La producción está a cargo de Global Citizen y cuenta con la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Artistas del show de medio tiempo y ceremonia de clausura

El show estará encabezado por Shakira y Burna Boy, Madonna, Justin Bieber y BTS, quienes compartirán escenario con el director de orquesta Gustavo Dudamel, PS22 Chorus y una participación especial de Coldplay.

Mientras que la ceremonia oficial de clausura del Mundial, previo al partido, contará con la participación de Post Malone como artista principal, acompañado por Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e IShowSpeed.

La cantante Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del pitazo inicial.

Con esta confirmación, la FIFA introduce un nuevo elemento de entretenimiento inspirado en los grandes eventos deportivos de Estados Unidos, aunque manteniendo el entretiempo dentro de un margen muy cercano al reglamentario.

Fecha, hora y dónde ver la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio. La ceremonia de clausura empezará a las 12:30 y el partido arrancará a las 14:00.

El encuentro será transmitido en vivo para Ecuador a través de la señal abierta de Teleamazonas y en la página web de teleamazonas.com.