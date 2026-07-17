La FIFA otorgará anillos de campeonato a los ganadores de la Copa del Mundo

La final del Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. La FIFA anunció este viernes 17 de julio que el campeón del torneo recibirá por primera vez un anillo de campeón, además del trofeo y las medallas de oro que tradicionalmente se entregan al equipo vencedor.

La final de la Copa Mundial de la FIFA se jugará este domingo 19 de julio entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium.

La iniciativa representa un nuevo guiño del organismo rector del fútbol al deporte norteamericano. Los anillos de campeonato son una tradición consolidada en ligas como la NFL, la NBA, las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y la NHL, donde simbolizan la conquista del título de la temporada.

Según informó la FIFA, se entregarán 30 anillos personalizados a los integrantes del equipo campeón. Al término de la final, el capitán y el director técnico recibirán versiones provisionales. Más adelante, cada pieza será personalizada con la identidad del país ganador y ajustada a la medida de cada integrante para una posterior entrega.

El diseño de los anillos incluirá, en una de sus caras, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. En la otra aparecerán detalles exclusivos que identificarán al campeón de la edición 2026, convirtiendo cada pieza en un recuerdo único de la conquista mundialista.

La FIFA también confirmó que los anillos de los futbolistas formarán parte de una edición limitada de 2 026 unidades, numeradas individualmente en alusión al año del torneo.

De ese total, solo 30 estarán destinados al plantel campeón, mientras que las 1.996 restantes se comercializarán como productos oficiales con licencia para aficionados de todo el mundo.

Con esta decisión, la FIFA introduce por primera vez un símbolo de reconocimiento ampliamente asociado al deporte profesional estadounidense. La incorporación de los anillos de campeón busca reforzar el valor conmemorativo del título y ofrecer un nuevo objeto de colección para jugadores y aficionados.