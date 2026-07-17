La reacción del árbitro esloveno Slavko Vinčić al enterarse que dirigirá la final del Mundial 2026

Árbitro Slavko Vincic con árbitros asistentes antes del partido Jordania - Argelia, en el Mundial 2026

La FIFA confirmó la designación del árbitro esloveno Slavko Vinčić para dirigir la gran final de la Copa Mundial 2026, que enfrentará a Argentina y España el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

El colegiado europeo, de 46 años y con escarapela FIFA desde 2010, asumirá el partido más importante del torneo tras una destacada trayectoria internacional, que incluye la final de la UEFA Champions League 2024 y la final de la UEFA Europa League 2022.

"Jugar con franjas doradas es algo hermoso. Estoy seguro de que están de acuerdo conmigo. Es hermoso, es absolutamente genial. Además, es genial que el árbitro sea Slavko". Así fue como se informó que Slavko Vinčić se enteró que será el juez de la final. Las lágrimas lo invadieron de inmediato.

En la presente edición del Mundial, Vinčić dirigió tres encuentros: Brasil vs. Marruecos (1-1), Argelia vs. Jordania y México vs. Ecuador (2-0), compromiso en el que protagonizó una de las decisiones más comentadas del torneo tras la expulsión del defensor ecuatoriano Piero Hincapié.

Será la segunda Copa del Mundo del árbitro nacido en Maribor, Eslovenia, luego de su participación en Catar 2022, donde dirigió dos encuentros.

Su balance estadístico en estos cinco partidos de Copa Mundial es de 15 amarillas (tres por partido), una roja (0,2 por partido) y un penalti (0,2 por partido).

En cuanto a precedentes con ambas selecciones, a Argentina solo le ha arbitrado el mencionado debut en la Copa Mundial 2022 con derrota de la albiceleste ante Arabia Saudita, mientras que a España le ha arbitrado en cinco ocasiones con un balance de tres victorias y dos empates.

La terna arbitral estará integrada por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como árbitros asistentes. El jordano Adham Makhadmeh fue designado como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Mohammed Al-Khalef ejercerá como árbitro asistente de reserva durante la final del domingo.