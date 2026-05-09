Un Mundial con tres ceremonias de apertura y con las voces de Katy Perry, J Balvin y Bublé

La FIFA anunció que México, Estados Unidos y Canadá tendrán tres ceremonias históricas para la inauguración del Mundial 2026 con una amplia gama de artistas entre los que destacan J Balvin, Katy Perry y Michael Bublé.

"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos. Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles", afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El Azteca hará historia con su tercera inauguración

El jueves 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca, que se convertirá en el único en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, abrirá el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.

Antes será el escenario de una celebración llena de sonido y color en la que la participarán los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

Canadá, por su parte, realizará su ceremonia de apertura el 12 de junio antes del partido entre su selección y la de Bosnia y Herzegovina, en Toronto.

México, Canadá y Estados Unidos unirán música y fútbol

Entre los artistas contemplados para este espectáculo aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El mismo día, Estados Unidos iniciará su participación ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles, California.

Los artistas programados para esta ceremonia son Katy Perry, el rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa de Blackpink y la cantante Marilina Bogado.