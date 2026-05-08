Inauguración del Mundial 2026: México dará inicio a la fiesta con J Balvin, Maná, Belinda...

La fiesta del Mundial 2026 está lista y la espera ha terminado. La Copa Mundial de la FIFA 2026 está lista para el espectáculo con una ceremonia de apertura sin precedentes en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México. Bajo una explosión de sonido, color y simbolismo, el torneo dará su primer paso en una travesía que unirá a tres naciones: México, Canadá y Estados Unidos.

La música será el hilo conductor que conectará la identidad mexicana con la pasión global por el fútbol. El cartel de artistas confirmados para la presentación en la Ciudad de México promete una noche inolvidable, reuniendo a figuras de la talla de:

Iconos mexicanos: Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs

Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs Estrellas internacionales: J Balvin, Danny Ocean y la sensación Tyla

Tras el puntapié inicial en la capital mexicana, la celebración se trasladará en los días consecutivos a Toronto y Los Ángeles. Estas ceremonias han sido diseñadas no solo para resaltar la cultura local de cada sede, sino para enviar un mensaje de unidad en el torneo más grande de la historia.

La inauguración del Mundial 2026 no es solo el inicio de una competencia deportiva; es la consolidación de un puente cultural que resonará en todo el planeta, demostrando que, a pesar de las fronteras, el fútbol sigue siendo el lenguaje universal que conecta a millones.

Una vez finalizado el despliegue artístico, el balón rodará oficialmente en el césped del estadio Azteca el 11 de junio de 2026. La Selección de México protagonizará el partido inaugural, convirtiendo a este recinto en el primero del mundo en ser sede de tres aperturas de una Copa del Mundo.

Este encuentro no solo marcará el inicio del camino para el "Tri" en el Grupo A, sino que dará el pistoletazo de salida a un torneo expandido que recorrerá 16 ciudades, prometiendo una intensidad competitiva sin igual desde el primer minuto.