Los candidatos de Messi para ganar el Mundial 2026

Messi reveló cuales son sus candidatos para imponerse en este Mundial 2026.

El argentino Lionel Messi expresó que hay seleccionados que llegan mejor que la ‘Albiceleste’ al Mundial 2026 y apuntó como favoritos a Francia, España y Brasil.

"Sabemos que el Mundial es complicado y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", expresó,

Consultado por cuáles cree que son los favoritos, la ‘Pulga’ respondió: "Francia está muy bien tiene jugadores de gran nivel. Creo que España y Brasil que siempre es candidato".

Luego mencionó además, en un segundo escalón, a los seleccionados de Alemania, Inglaterra y Portugal, que dijo "tiene una selección muy competitiva y muy buena".

Messi anticipa que Argentina competirá por el Mundial

En alusión al presente de Argentina, subrayó que el equipo "llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo".

El jugador del Inter Miami se refirió además al recambio en la ‘Albiceleste’ y destacó que "hay muchos jóvenes que ya van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchos partidos encima y todavía siguen siendo jóvenes".