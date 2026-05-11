Cierres viales en Cumbayá por 15 días: así será la restricción en el redondel de Las Bañistas

El Municipio de Quito efectúa trabajos de repavimentación en la av. Oswaldo Guayasamín. El cierre se inicia el 12 de mayo.

Los cierres viales en el redondel de Las Bañistas, en Cumbayá, comenzarán este martes 12 de mayo de 2026 como parte de los trabajos de rehabilitación de la av. Oswaldo Guayasamín, una de las principales vías que conecta a Quito con los valles orientales.

El Municipio capitalino informó que las restricciones se aplicarán por etapas y cada cierre tendrá una duración aproximada de 15 días.

¿Dónde serán los cierres viales en Las Bañistas?

La primera fase iniciará el martes 12 de mayo en el sentido Quito–Valles. El cierre comprenderá el tramo desde el puente peatonal ubicado junto al ingreso a la av. De los Conquistadores hasta la salida del paso deprimido del redondel de Las Bañistas.

Durante ese período, los vehículos circularán por el carril de servicio habilitado en la zona.

La segunda etapa arrancará el 27 de mayo y afectará el sentido Valles–Quito. La restricción se extenderá desde el ingreso al paso deprimido hasta el puente peatonal de la av. Pampite.

Rutas alternas en Cumbayá

Mientras duren los trabajos, los conductores podrán movilizarse por el paso en superficie del redondel, la calle Francisco Robles y la av. Pampite

Las autoridades aclararon que el transporte público mantendrá sus recorridos habituales.

Trabajos en la av. Oswaldo Guayasamín

La intervención forma parte de la rehabilitación integral de la av. Oswaldo Guayasamín, corredor vial clave para la movilidad entre Quito y sectores como Cumbayá, Tumbaco y los valles orientales.

Los trabajos se ejecutarán en jornadas extendidas, incluidos fines de semana y feriados, para evitar que las restricciones se prolonguen más tiempo del previsto.

El Municipio indicó que las obras buscan mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la capital.