De Esmeraldas a la élite europea, Piero Hincapié jugará su primera final de Champions

La gran muralla tricolor, Piero Martín Hincapié Reyna, disputará por primera vez la final de la UEFA Champions League el próximo 30 de mayo en Budapest, cuando el Arsenal enfrente al PSG de su compatriota Willian Pacho.

Nacido en la provincia de Esmeraldas, Piero Hincapié se ha convertido en una pieza inamovible tanto en los Gunners como en la selección ecuatoriana.

En la temporada 2025/2026, Hincapié suma nueve partidos con el Arsenal, 574 minutos en cancha y registra el 82% de precisión en pases. Y durante la competición no ha recibido tarjetas rojas.

Además, se convirtió en el jugador con más premios al Jugador del Mes de la temporada. Este galardón lo recibió en febrero y lo repitió en abril.

El defensa ecuatoriano empezó su carrera en Independiente del Valle, pasó a Talleres de Córdoba y luego dio el gran salto a Europa con la camiseta del Bayer Leverkusen, club con el que obtuvo la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Piero debutó en Champions League el 7 de septiembre de 2022 con el Bayer Leverkusen frente al Club Brujas. Y el próximo 30 de mayo jugará su primera final con el Arsenal ante el PSG.

Esto lo convierte oficialmente en el tercer ecuatoriano en alcanzar una final de la Liga de Campeones.