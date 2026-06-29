La prensa alemana destroza a la Mannschaft tras eliminación del Mundial: 'otra pesadilla'

29 de junio de 2026. Jamal Musiala, de Alemania, y sus compañeros se muestran abatidos tras el partido, ya que Alemania ha quedado eliminada

La prensa de Alemania fue implacable ante a la eliminación de la Mannschaft del Mundial 2026 y calificó el episodio de este lunes como "otra pesadilla para el fútbol alemán", tras la derrota en los penales frente a Paraguay.

Al quedar eliminado tras perder en los penales luego del 1-1 en tiempo reglamentario, la selección alemana acumula tres mundiales consecutivos sin alcanzar los octavos de final.

"Otra pesadilla para el fútbol alemán. Eliminación vergonzosa contra Paraguay. Fallamos tres penaltis", lamentó el diario alemán Bild en la portada de su página web, junto a una imagen del defensa alemán Waldemar Anton con las manos en la cabeza.

El diario otorgó al seleccionador Julian Nagelsmann la peor nota posible, un 6, y calificó la actuación de "desastrosa", por considerar al equipo "lento, aburrido y apático".

El Süddeutsche Zeitung tituló "otra humillación" y afirmó que "el partido pareció transcurrir a cámara lenta.

"Alemania, que no ha ofrecido ni una sola actuación convincente en este Mundial tras su goleada de 7-1 a la débil Curazao, regresa a casa con una eliminación totalmente merecida", añadió.

Por su parte, Kicker consideró que la derrota es "una admisión de fracaso para el fútbol alemán y para Nagelsmann", y sostuvo que el técnico "no ha logrado canalizar ni desarrollar las fortalezas de su equipo".

Sobre los motivos del fracaso, dijo que "las razones son numerosas, y sería demasiado simplista atribuir la responsabilidad de este fracaso únicamente a Julian Nagelsmann".

El Frankfurter Allgemeine Zeitung resumió el sentir general al señalar que "contra Paraguay, Alemania sufrió un final de pesadilla en un torneo en el que nunca llegó a participar realmente".

Este diario dejó abierta la incógnita sobre el futuro del seleccionador: "¿Acaso la etapa de Nagelsmann como seleccionador nacional está terminando donde empezó?".

Cuatro veces campeona del mundo en 1954, 1974, 1990 y 2014, Alemania ha sufrido tres fracasos consecutivos en la Copa del Mundo, siendo eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, y en Norteamérica 2026 en los dieciseisavos de final.

La última aparición de la Mannschaft en las semifinales de un gran torneo fue en la Eurocopa 2016, donde perdió contra Francia.