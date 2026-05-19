Emotiva reacción de Neymar a la convocatoria de Brasil se viraliza en redes sociales

El astro brasileño Neymar Jr. compartió la reacción que tuvo al escuchar su nombre en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026, lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales este martes 19 de mayo.

El delantero del Santos FC recibió la noticia en su casa rodeado de amigos y familia. Cuando el entrenador Carlo Ancelotti lo nombra, levanta los brazos, sonríe mientras es abrazado por su esposa Bruna Biancardi, quien también celebra el llamado. Segundos después se lo ve llorar.

La reacción completa de ese momento la publicó en su canal de YouTube, donde el astro brasileño comparte su emoción, a través de una videollamada con su padre. "Lo logramos, papá", repite reiteradas veces con la voz entrecortada.

"Es difícil no emocionarse. Todo lo que hemos vivido, todo lo que me han visto pasar. Mi llegada, lograr esto, competir en otro Mundial… ¡Es un grito de pura felicidad! Daríamos la vida por traer la Copa a Brasil. Estoy muy feliz!", expresó el 10 de la canarinha.

El Mundial de Norteamérica será el cuarto para Neymar, ya estuvo presente en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

La selección brasileña integra el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. Su debut mundialista será el sábado 13 de junio.