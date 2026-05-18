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Neymar Jr. entre los 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026

La selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, reveló la lista de los 26 convocados para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026. 

Jugadores de la selección de Brasil.

AFP

Autor

Teleamazonas.com 

Actualizado:

18 may 2026 - 16:07

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Con un gran evento lleno de música y color, la selección de Brasil reveló los 26 elegidos por el técnico italiano Carlo Ancelotti para el Mundial 2026. El anuncio se realizó este lunes 18 de mayo de 2026. 

Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut mundialista será el sábado 13 de junio de 2026. 

Los 26 convocados de Ancelotti 

Porteros: 

  • Alisson
  • Ederson 
  • Weverton

Defensas

  • Alexandro
  • Bremer
  • Danilo
  • Douglas Santos 
  • Garel Magalhaes 
  • Ibañez
  • Leo Pereira
  • Marquinhos
  • Wesly 

Centrocampistas:

  • Bruno Guimaraes
  • Casemiro
  • Danilo 
  • Fabinho
  • Lucas Paquetá

Atacantes: 

  • Endrick
  • Gabriel Martinelli
  • Igor Thiago
  • Luiz Henrique
  • Matheus Cunha
  • Neymar Jr. 
  • Raphiña
  • Rayan 
  • Vinícius Jr. 

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