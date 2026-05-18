Neymar Jr. entre los 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026

Con un gran evento lleno de música y color, la selección de Brasil reveló los 26 elegidos por el técnico italiano Carlo Ancelotti para el Mundial 2026. El anuncio se realizó este lunes 18 de mayo de 2026.

Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut mundialista será el sábado 13 de junio de 2026.

Los 26 convocados de Ancelotti

Porteros:

Alisson

Ederson

Weverton

Defensas:

Alexandro

Bremer

Danilo

Douglas Santos

Garel Magalhaes

Ibañez

Leo Pereira

Marquinhos

Wesly

Centrocampistas:

Bruno Guimaraes

Casemiro

Danilo

Fabinho

Lucas Paquetá

Atacantes: