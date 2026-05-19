Ecuador declara Alerta Amarilla ante posible evolución del fenómeno de El Niño

Durante el fenómeno El Niño se prevé que hayan lluvias intensas en especial en la Costa de Ecuador

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) declaró el nivel de Alerta Amarilla ante la posible evolución del fenómeno de El Niño en Ecuador.

Según la información del Gobierno, la medida aplica para territorios predominantemente ubicados hasta los 1 500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados al evento climático.

La declaratoria de Alerta Amarilla comprende 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias. A continuación la lista de provincias:

Azuay

Bolívar

Cañar

Carchi

Chimborazo

Cotopaxi

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Galápagos

Imbabura

Loja

Los Ríos

Manabí

Pichincha

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas

De acuerdo con Riesgos, la medida se adopta con base en analisis técnicos y científicos nacionales e internacionales, así como en las proyecciones del Comité Nacional ERFEN

Como parte de la declaratoria de Alerta Amarilla, el Gobierno Central ha dispuesto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados activar los COE cantonales y provinciales, fotalecer acciones de prevención, actualizar planes de respuesta.

También se dispone a los gobiernos locales coordinar medidas de protección para la población frente a posibles inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados.

¿Es declaratoria oficial de El Niño en Ecuador?

La Secretaría de Riesgos enfatiza en su comunicado que la declaratoria de Alerta Amarilla constituye una acción preventiva y de preparación anticipada.

Por lo tanto, señala la entidad, no representa la declaratoria oficial del evento El Niño en Ecuador.

Según Riesgos, en Ecuador se reforzará el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación entre distintas instituciones del Estado para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier evolución de la amenaza.