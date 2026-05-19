La conmovedora reacción de Endrick y su esposa tras ser convocado por Brasil para el Mundial 2026

La emoción de Endrick ante la convocatoria de Carlo Ancelotti para jugar su primer Mundial con Brasil conmueve en redes sociales. El delantero del Olympique de Lyon compartió el momento de tensión y alegría con su esposa Gabriely Miranda.

Tras conocer que es parte de la lista oficial de los 26 convocados, el jugador de 19 años publicó un mensaje en su cuenta de X, donde agradeció el llamado a lo que será su primer Mundial con la canarinha.

"Gracias Dios, el Señor es maravilloso, mi primera Copa del Mundo con la mejor selección del mundo, solo tengo que agradecer a Dios por este momento, ahora es representa r a NUESTRA NACIÓN, ¡VAMOS CON TODO JUNTOS SIEMPRE! Brasil", escribió Endrick, de 19 años.

Su esposa, Gabriely, se sumó a las felicitaciones y agradeció a Dios por la convocatoria. Lo hizo a través de un video donde se ve la reacción de ambos al escuchar su nombre en la lista de convocados.

"Hoy miro hacia atrás con el corazón lleno de gratitud por cada paso, cada elección que hicimos, cada oración contestada y cada fuerza que vino de arriba. En todo momento elegimos permanecer firmes, honrando y glorificando el nombre de Dios sobre toda circunstancia. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Y si hemos llegado tan lejos, es sólo por la gracia, la misericordia y el amor del Señor. Gracias Dios por sostener nuestro hogar, proteger nuestra familia y recordarnos diariamente que ningún plan tuyo falla. ¡FIESTA DE LA COPA DEL MUNDO!", escribió Gabriely.

Según las declaraciones de Ancelotti, el nombre de Endrick se definió horas antes de hacer pública la lista oficial.

"Cuando hablamos con Endrick sobre su futuro era por el Mundial. La decisión final de que estuviera en esta lista fue tomada esta mañana por las dudas que surgieron el viernes pasado. Poco a poco lo resolvimos. Hemos resuelto la lista final hoy, antes del almuerzo", confesó el estratega italiano.