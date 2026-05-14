Shakira y Burna Boy rinden homenaje al fútbol en ‘Dai Dai’, el himno del Mundial 2026

Shakira y Burna Boy unen culturas en ‘Dai Dai’, el himno oficial del Mundial 2026. El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene ritmo oficial. Este jueves 14 de mayo, la superestrella colombiana Shakira y el referente del afrobeats nigeriano Burna Boy, lanzaron a nivel global “Dai Dai”, la canción que acompañará la cita máxima del fútbol en Norteamérica.

La pieza, con una duración aproximada de cuatro minutos, se presenta como un crisol de sonidos contemporáneos. La producción logra amalgamar con precisión los "mundos musicales" de ambos artistas, resultando en una estructura rítmica donde convergen el afrobeats, el dance-pop, los worldbeats y el reggaetón.

Esta mezcla no solo busca la viralidad en las listas de éxitos, sino que refleja la naturaleza multicultural de los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Con este lanzamiento, Shakira consolida su estatus como la figura definitiva de la música mundialista, mientras que Burna Boy aporta la frescura y la potencia del sonido africano actual. “Dai Dai” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, prometiendo convertirse en el motor energético de las aficiones y en un homenaje vibrante a la herencia del fútbol global.

El nuevo sencillo se posiciona como una pieza motivacional que apela a la superación personal, con versos de Shakira y Burna Boy que celebran la valentía y la voluntad de los atletas. Más allá del ritmo, la canción funciona como un tributo histórico, mencionando explícitamente a leyendas del fútbol como Messi, Maradona, Pelé y Cristiano Ronaldo, además de honrar a diversas naciones participantes.

Este lanzamiento marca un hito en la carrera de Shakira, siendo su segunda interpretación oficial para la FIFA tras el éxito histórico de "Waka Waka" en 2010, consolidando su posición como la voz de referencia para la máxima fiesta del fútbol.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluye el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, que ha sido renombrado como el Estadio New York New Jersey para los juegos.