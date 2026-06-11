Shakira publica mensaje enfocado en la niñez tras su show en la inauguración del Mundial 2026

Shakira brilló en la inauguración del Mundial 2026 con el tema Dai Dai.

La barranquillera Shakira dejó un mensaje enfocado en la niñez tras su show en la inauguración del Mundial 2026, este jueves 11 de junio de 2026.

Shakira se presentó con el tema Dai Dai, en el cual colaboró con el artista nigeriano Burna Boy, acompañada por un gran cuerpo de baile.

Tras la presentación aplaudida en el estadio Azteca, Shakira dejó un mensaje en sus historias de redes sociales.

"Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo", escribió sobre una foto del programa inaugural.

La artista agregó: "Sobre todo, recordemos a nuestros pequeños campeones, quienes esperan oportunidades como la educación para que puedan triunfar en la vida".

El mensaje fue publicado en inglés y español y concluyó con "¡We are ready!" y un emoji de un balón de fútbol y una loba.

Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales tras su show en la inauguración del Mundial 2026. Instagram

Antes de este evento, Shakira anunció que donará todo el dinero recaudado por la canción Dai Dai para la educación infantil.

La barranquillera dijo que las ganancias del tema serán destinadas a proyectos de educación de niños, como parte de la iniciativa "We Are Ready" desarrollada por Global Citizen y la FIFA.

Antes de la inauguración la canción superó el récord de 100 millones de reproducciones.