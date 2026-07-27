Cristian Zamora reaparece tras semanas de silencio y deja en duda su regreso a la Alcaldía de Cuenca

Cristian Zamora revela su estado de salud y duda volver a la Alcaldía de Cuenca

Después de varias semanas de incertidumbre y especulaciones sobre su estado de salud, Cristian Zamora reapareció la noche del domingo, 26 de julio del 2026, a través de un video publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, el alcalde suspendido de Cuenca habló por primera vez sobre el delicado cuadro médico que atraviesa y compartió detalles del proceso de recuperación que ha vivido en las últimas semanas.

"Han sido semanas muy duras"

Con dificultad para hablar y visiblemente afectado, Zamora reveló que ha permanecido hospitalizado en dos ocasiones.

"Han sido semanas muy duras, unas cinco semanas de lágrimas, de aprender a comer nuevamente, como un niño, con comida licuada, hasta que el estómago vaya aceptando nuevamente", expresó.

También contó que la medicación ha sido parte fundamental del tratamiento para recuperar el funcionamiento de su sistema digestivo.

El regreso a la Alcaldía queda en incertidumbre

Durante su intervención, el alcalde suspendido dejó abierta la posibilidad de no regresar a sus funciones si su recuperación requiere más tiempo del previsto.

"Ver si es que regreso o no a la Alcaldía, porque si el proceso de recuperación toma más tiempo del tiempo que tengo que llegar, ya no tiene sentido regresar para un par de meses", manifestó.

El video estuvo acompañado por un tono emotivo y momentos en los que su voz se quebró.

Zamora agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante su enfermedad y aseguró que el respaldo ciudadano ha sido un impulso importante en medio del proceso que enfrenta.

Sobre mi estado de SALUD. 26/7/26 pic.twitter.com/3rmu2Zd1iF — Cristian Zamora M (@czamoramatute) July 27, 2026

Agradecimiento por las oraciones y el respaldo ciudadano

El alcalde suspendido dedicó un mensaje especial a las personas que participaron en la eucaristía realizada el pasado 23 de julio en la iglesia del Carmen de la Asunción, donde decenas de ciudadanos se reunieron para pedir por su recuperación. También agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido desde distintos sectores.

"Pensé que la máquina aguantaba"

En una de las frases más personales de su mensaje, Zamora reflexionó sobre el ritmo de trabajo que mantuvo durante su gestión.

"Me desviví por la ciudad, ustedes lo saben, pero pensé que la máquina aguanta y no aguanta tanto", afirmó, al referirse al desgaste físico que asegura haber experimentado.